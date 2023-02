TXT corona por dos semanas el TOP 3 de Billboard 200

ⓒ Big Hit Music

El último álbum de Tomorrow X Together (TXT), "The Name Chapter: Temptation" ha logrado mantenerse en el Billboard 200 por segunda semana consecutiva.





Según anunció la revista estadounidense el 12 de febrero, el quinto mini álbum de TXT se mantiene en el listado principal de álbumes por segunda semana consecutiva, pues tras debutar en el nº1 la semana pasada continúa en tercer lugar.





Ese hito convierte a TXT es el segundo artista de K-pop que perdura entre los tres primeros puestos de Billboard 200 por dos semanas ininterrumpidas, después de BTS.





Lanzado el 27 de enero, “The Name Chapter: Temptation” consta de cinco canciones y describe la confusión de los jóvenes ante el contradictorio deseo de querer madurar pero a la vez no querer ser adultos.