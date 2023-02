‘Next Sohee’ & Jung Ju Ri

Next Sohee (다음 소희)

La trama de ‘Next Sohee’ se divide en dos partes y el límite entre ambas es una muerte trágica. El incidente en el centro del aleccionador drama creado por Jung Ju Ri es impactante, y convierte lo que inicialmente se anuncia como un drama laboral en un thriller de investigación criminal, donde aparecen -fieles a ese género- denunciantes, testigos inútiles, y una detective empecinada en resolver un caso que a nadie más parece importar. La combinación de dos mitades tan incongruentes sería, si estuviera en malas manos, motivo de preocupación. Sin embargo, la cineasta Jung Ju Ri las sutura a la perfección.





Dicen que el capitalismo se alimenta de la desesperación. Y una vez que ‘Next Sohee’ se tuerce y se convierte en una historia de investigación policial tras un caso de suicidio aparentemente sencillo, los intereses de la directora en las preguntas más importantes sobre las situaciones que provocan ese tipo de muertes emergen con nitidez. Cuando la detective Yujin, representada por una apasionada Bae Doo Na, comienza a seguir pistas sobre lo que podría haber sucedido, descubre toda una estructura diseñada para cargar con toda la responsabilidad al trabajador individual y nunca al sistema. Los gráficos sobre el rendimiento de los trabajadores, los resultados expuestos en números y los incentivos, hacen que todos admitan que no tienen más remedio que tomar decisiones, aunque saben que son dañinas, porque así los obliga el sistema, como las escuelas que envían a sus estudiantes a realizar pasantías en entornos laborales explotadores para no perder financiación, o las empresas que presionan a los trabajadores a rendir más para no perder contratos o inversiones. Así, Sohee y otros tantos como ella se convierten en meros engranajes en una máquina que nunca fue diseñada para personas reales con necesidades, deseos o pasatiempos.





ⓒ YONHAP NewsRostros del cine coreano: Jung Ju Ri (July Jung)

‘Next Sohee’, fue la obra de clausura de la Semana de Críticos del Festival Internacional de Cine de Cannes de 2022, siendo la primera producción surcoreana en cerrar una sección que reúne a aquellas obras que, si bien quedaron fuera de las secciones competitivas oficiales, son altamente valoradas tanto por su calidad narrativa como artística y directiva. Al finalizar la proyección, el público presente se puso de pie y ovacionó la película durante siete minutos, mientras que su protagonista, la actriz Kim Si Eun, y su realizadora Jung Ju Ri se vieron rodeadas de periodistas y espectadores para felicitarlas. Así, la segunda participación de la directora Jung Ju Ri o July Jung en el Festival de Cannes fue tan exitosa como hace nueve años, cuando presentó su primer largometraje titulado ‘Dohee-ya (도희야)’ o ‘A Girl at My Door (Una niña a mi puerta)’ en ese mismo festival, en la sección Una Cierta Mirada.





Jung Ju Ri debutó oficialmente como directora de cine en 2014 con la ya mencionada película ‘A Girl at My Door’, después de realizar tres cortometrajes, uno de los cuales –‘Un hombre con gripe (영향 아래 있는 남자)’- fue premiado en 2007 en el Festival Internacional de Cine de Busan. Dicho esto, destaca que los dos únicos trabajos de su filmografía desde su debut oficial hayan sido invitados al Festival de Cannes, uno de los más prestigiosos del mundo, además de obtener excelentes reacciones de la crítica, del público y de la prensa.





Aunque por el momento no se puede decir mucho de Jung Ju Ri como cineasta ni como artista, dada su corta filmografía, basándose en la calidad de sus dos largometrajes y su mirada como directora que reflejan esas obras, es posible afirmar que posee un agudo sentido de la realidad y una gran sensibilidad, además de mantenerse atenta al mundo que la rodea y de saber plasmar sus percepciones en sus trabajos de la manera más sencilla y delicada. Tanto es así que, definitivamente es una de las personalidades cuyos próximos pasos suscitan más curiosidad entre los cinéfilos.