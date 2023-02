Jang Ki Yong finaliza el servicio militar

ⓒ YONHAP News

Jang Ki Yong ha completado sus obligaciones militares.





El 22 de febrero, el actor fue licenciado del servicio obligatorio tras un año y seis meses de servir como soldado en servicio activo.





Jang Ki Yong debutó como modelo en 2014 y luego consolidó una prolífica carrera como actor, protagonizando diversas series famosas como "Now, We Are Breaking Up", "Search: WWW" o "My Roommate is a Gumiho", entre otras.