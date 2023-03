El caballero y la doncella (13) 왜 이렇게 뜸을 들여?

Subtítulos

영국: 아빠가 너희들한테 긴히 할 얘기가 있어.

Youngguk: Papá tiene algo muy importante que decirles.

세찬: 아빠 표정을 보아하니 뭔가 좋은 일 같은데요?

Sechan: Por la expresión de tu cara, creo que es una buena noticia.

영국: 아빠 얼굴에 좋은 일이라고 써져 있어?

Youngguk: ¿Se me nota en la cara que se trata de algo bueno?

세종: 엄청 크게 써져 있어요..

Sejong: Se nota inmensamente mucho…

재니: 아 뭔데 빨리 말해! 좋은 일인데 왜 이렇게 뜸을 들여?

Jenny: ¿De qué se trata? ¡Dínoslo rápido! ¿Por qué te tardas tanto en decirnos la buena noticia?

영국: 그게 아빠가 드디어 박선생 아버지한테 결혼을 허락을 받았어!

Youngguk: Bueno, ¡es que papá consiguió por fin el consentimiento del padre de la Srita. Park para poder casarme con ella!

남매: 야호!

Todos: ¡Hurra!





Expresión de la semana

왜 이렇게 뜸을 들여?

Pronunciación: wae ireoke tteumeul deuryeo?

Traducción: ¿Por qué te tardas tanto?





Explicación gramatical

Este enunciado contiene el sustantivo ‘뜸’ usado generalmente cuando cocemos el arroz. Es que al hacer ‘arroz a la coreana’ se cuece al vapor los granos y en el último proceso de cocción se apaga el fuego y se deja reposar sin abrir la tapa para que tome mejor sabor y textura. Por tanto solemos referirnos como ‘뜸을 들이다’, que sería el equivalente a ‘dejar reposar’.

En sentido figurativo, la expresión ‘뜸을 들이다’ es un modismo muy común que se utiliza para instar a alguien a que deje de hacer tiempo y hable o actúe rápido y por ende refleja la impaciencia de quien la dice por el largo silencio o la falta de accionar de la otra persona.

Por lo general, el modismo ‘뜸을 들이다’ se usa en forma de pregunta al igual que hace Jenny en el episodio que escuchábamos “왜 이렇게 뜸을 들여?”. Pero también se suele enunciar en forma directa de la siguiente manera: “뜸 들이지 말고 얼른 말해 (No me hagas esperar y dilo rápido)” o “뜸 들이지 말고 얼른 해 (No pierdas tiempo y házlo de una vez)”