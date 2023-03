‘Identidad desbloqueada’ & Kim Hee Won

Identidad desbloqueada (스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데)

‘Identidad desbloqueada’ comienza mostrando a Nami, una joven asalariada del montón. Esta olvida su teléfono en el autobús al final de una noche de juerga. Por suerte lo recupera al día siguiente, pero desde ese día empiezan a surgir en su vida situaciones inesperadas, o mejor dicho peligrosas que la aíslan de gente a su alrededor. En esto se le acerca Junyeong, un hombre misterioso que parece saber más de lo necesario sobre Nami y su vida. Mientras tanto, el detective policial Jiman está a cargo de un caso de asesinatos en serie y sospecha que el autor de tan atroz crimen podría ser su propio hijo, que se alejó de casa hace siete años. En el proceso de investigaciones y búsqueda de pistas que van surgiendo en cadena, se cruza con Nam y Junyeong.





Después de la parte introductoria, que amablemente presenta a los personajes, el film va revelando cómo para Junyeong no es difícil tener completo dominio sobre la vida de Nami. Así el espectador sabe que Junyeong dirige un taller de reparación de teléfonos y que allí manipuló el teléfono de Nami para acceder a distancia, aun después de devolverle el móvil, a todos sus mensajes de texto, avisos del sistema y publicaciones en internet, e incluso a la cámara, además de escuchar las llamadas que hace y que recibe.





La manera cómo está filmada y editada la película contribuye en gran medida a maximizar el terror, enfatizando el miedo que todos sentimos en la actualidad a perder nuestros datos personales y a que éstos sean usados indebidamente, así como a ser observados sin saberlo. Desafortunadamente, la cinta fracasa en general al construir una narrativa consistente, y también en crear personajes convincentes.





Rostros del cine coreano: Kim Hee Won

La producción con la que Kim Hee Won debutó en el cine es ‘El milagro de la calle 1 (1번가의 기적)’, estrenada en 2007. Es la obra con la que este actor empezó a darse a conocer tras un largo periodo de anonimato entre el público en general, aunque en el ámbito teatral gozaba de cierta reputación. Sin embargo, la película que marcó un claro antes y un después en su carrera es ‘Ajeossi (아저씨, The man fron nowhere)’ un mega éxito donde interpretó al villano, principal antagonista del personaje central, interpretado por Won Bin.





En realidad, hasta ahora el público recuerda a Kim Hee Won como el villano de ‘Ajeossi’ y lo identifica más con papeles de malo, pese a que a lo largo de su carrera ha ejecutado una amplia diversidad de roles. En particular es relativamente poco reconocida su faceta de actor de comedia, aunque su filmografía incluye películas donde brilló su talento para dicho género, como ‘Tortuga a la carrera (거북이 달린다, Running Turtle), ‘Tal vez amor (장르만 로맨스, Perhaps Love) y ‘Pawn (담보, Empeño).





Ahora Kim Hee Won es un actor establecido. Además es popular no solo entre productores y directores de cine, sino también entre el público general, que en años recientes no solo lo ha visto como “el malo de las películas”, sino también en otros tipos de papeles, en reality shows y también en programas de entrevistas mostrando su lado humano. Dicho esto, algo a destacar de su trayectoria es, uno, el trabajo que lleva realizando durante años como director de una compañía de teatro para no olvidar sus raíces como actor de escena y contribuir al fomento de dicho arte, y dos, su participación en películas independientes cuyo objetivo es diversificar la oferta cinematográfica de Corea. En este sentido, destacan varias películas de su filmografía como ‘Microhábitat (소공녀)’, obra donde hizo una aparición especial, ‘Another Child (미성년)’, una película independiente dirigida por el actor Kim Yun Seok, y ‘My punch-drunk boxer (판소리 복서)’.