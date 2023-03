Sun Mi y BE’O preparan colabo

ⓒ Billion Music

La cantante Sun Mi y el rapero BE’O lanzarán un sencillo en colaboración el próximo 22 de marzo.





Titulada “After the Lights Go Out (Cuando se apagan las luces)”, es una pista de punk retro producida conjuntamente por EL CAPITXN y el equipo de producción VENDORS, que han creado éxitos para algunos de los nombres más importantes del K-pop.





El tema habla de la sensación de vacío cuando las luces del escenario se apagan.





El sencillo saldrá el 22 de marzo a las 6:00 de la tarde (hora coreana).