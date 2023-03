Yeom Sang Seop, “Mansejeon (Tercera parte)”

ⓒ Getty Images Bank

Me opuse fuertemente a llevar su cuerpo hasta Cheongju. Además, rechacé enérgicamente a celebrar un funeral de cinco días y así, finalmente fue enterrada tres días después en un cementerio público. La gente de su familia estaba molesta, probablemente pensando que yo estaba insensible o aliviado por su muerte. Pero insistí de todos modos.









Un trago por la mañana, otro por la tarde y otro más por la noche. Los ricos beben porque son ricos y los pobres beben porque son pobres. No tienen otra opción ni remedio que una copa de licor. No están vivos sino que son arrastrados sin rumbo fijo. Podrían estar siendo arrastrados a una tumba. Pero estos días parecen estar luchando por no ser arrastrados a un cementerio público. De todos modos, quitarles bebidas a los coreanos de hoy es como instarles a que se quiten la vida. ¡Verter! ¡Beberse todo! ¡Y olvidar! Esta debe ser su única visión de la vida.





아침에도 한 잔, 낮에도 한 잔, 저녁에도 한 잔,

있는 놈은 있어 한 잔, 없는 놈은 없어 한 잔이다.

술잔밖에 다른 방도와 수단이 없다.

그들은 사는 것이 아니라 목표도 없이 질질 끌려가는 것이다.

무덤으로 끌려간다고나 할까?

그러나 공동묘지로는 끌려가지 않겠다고 요새는 발버둥질을 치는 모양이다.

하여간 지금의 조선 사람에게는 술잔을 뺏는다면

아마 그것은 그들에게 자살의 길을 교사하는 것이다.

부어라! 마셔라! 그리고 잊어버려라-

이것만이 그들의 인생관인지 모르겠다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

El protagonista regresa finalmente a Tokio, pero ha cambiado por completo desde que salió de Japón. Su carta a Shizuko lo decía todo. Podemos decir que está decidido a deshacerse de su antiguo yo que era indiferente a la realidad de una colonia y encontrar una vida nueva y mejor. La historia no nos dice si In-hwa realmente puso sus pensamientos en acción después de regresar a Tokio. Pero podemos adivinar qué tipo de cambios sufrirá, en función de la vida que tuvo el escritor Yeom Sang Seop. Inmediatamente después del Movimiento del 1 de Marzo, Yeom escribió una declaración de independencia y distribuyó las copias en Osaka. Muchos coreanos que vivieron el gobierno militar de la década de 1910 deben haber pensado lo mismo que el protagonista. Se enfrentaron a la dura verdad y decidieron hacer todo lo posible para cambiar el mundo. Su determinación y fortaleza se unieron para desencadenar los fuertes llamados a la independencia de Corea en todo el país el 1 de marzo de 1919.









Mi entorno es muy parecido a un cementerio. ¿Cómo puedo esperar respirar y bailar en esta ciudad de flores cuando me siento dentro de una tumba llena de personas sin vida vestidas de blanco y duendes que corren desenfrenados a la luz del día? Lo único que visitará “mi frágil yo” será la asfixia. No será una asfixia feliz, embriagada por la fragancia de las rosas, sino una asfixia tortuosa de gusanos fosilizándose lentamente en las tumbas. Primero tengo que escapar de esta asfixia.





지금 내 주위는 마치 공동묘지 같습니다.

생활력을 잃은 백의의 백성과

대낮에 횡행하는 온갖 도깨비 같은 존재가 뒤덮은

이 무덤 속에 들어앉은 나로서

어찌 ‘꽃의 서울’에 호흡하고 춤추기를 바라겠습니까.

약한 나에게 찾아올 것은 질식밖에 없을 것이외다.

그것은 장미 꽃송이 속에 파묻혀 향기에 도취한 행복한 질식이 아니라

무덤 속에서 화석이 되어 가는 구더기의 몸부림치는 질식입니다.

우선 이 질식에서 벗어나야 하겠습니다.





¿Has visto un país donde los maestros de primaria se ponen al frente para enseñar mientras llevan una espada? Soy miembro de tal país.

Dicen que el hedor de la sangre de la horrible carnicería se está disipando en Europa y se está redactando un tratado de armisticio. Creo que han dejado las armas inútiles y han comenzado a pensar en el renacimiento de la humanidad.

El camino de la literatura es encontrar una vida libre y verdadera, y su virtud es vivirla.





소학교 선생님이 환도를 차고 교단에 오르는 나라가 있는 것을 보셨습니까?

나는 그런 나라의 백성이외다.





이제 유럽은 그 참혹한 살육의 피비린내가 걷히고

휴전조약이 성립되었다 하지 않습니까?

부질없는 총칼을 거두고 제법 인류의 신생을 생각하려는 것 같습니다.





우리 문학의 도는 자유롭고 진실된 생활을 찾아가고,

그것을 세우는 것이 본령인가 합니다.









Yeom Sang Seop nació en Seúl en 1897 y murió en 1963. Debutó como escritor en 1921 con el cuento ‘La rana en la sala de especímenes’.