Na Do Hyang, “Molino de agua”

Cuando las pesadas ruedas se levantan y caen con un ruido sordo, al entrar y salir el agua traqueteando del cubo, se escapan los quejumbrosos tarareos de los criados desde el interior del molino, donde las cascarillas blancas de paja se acumulan en capas.

El agua que fluye a borbotones toma forma de canicas primero, y después de destellos plateados, para posteriormente estirarse como tallos de bambú y caer con un estruendoso sonido, hasta convirtiéndose en dragones azules y blancos que recorren todos los pasos del contorno de la montaña. Luego regresan para para atravesar el centro de un campo y pasar por el pueblo de Bangwon, donde hay un molino de agua.









-Ya sabes que no estoy jugando contigo. Lo hago porque no tengo hijo varón. Si concibes un hijo mío, todo lo que tengo será tuyo. ¿No crees? Vamos, dime que hoy aceptarás mi propuesta. Si me dices que sí, expulsaré a Bangwon tan pronto como amanezca y te acogeré.

-¿Cómo vas echarlo?

-¡Ja! Eso no será nada difícil. ¿Qué podría hacer si le digo que se vaya de mi casa?

“너도 알다시피 내가 너를 장난삼아 그러는 것도 아니겠고

후사가 없어 그러는 것이니까, 네가 내 아들이나 하나 낳아주렴.

그러면 내 것이 모두 네 것이 되지 않겠니?

자아, 그러지 말고 오늘 허락을 하렴.

그러면 내일이라도 방원이란 놈을 내쫓고 너를 불러들일 터이니”





“어떻게 내쫓을 수가 있어요.”





“허어, 그것이 그리 어려울 것이 무엇 있니.

내가 나가라는데 제가 나가지 않고 배길 줄 아니?”









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

Generalmente, los molinos de agua estaban lejos del centro de los pueblos, y solían servir como parada de descanso para los viajeros, pero también como lugar secreto de encuentro de los amantes. Esta obra ilustra cómo la pobreza en las comunidades rurales en los años 1920 cambia la conciencia ética de la gente sobre el sexo. El autor usa el simbolismo tradicional y las connotaciones sexuales del molino hidráulico, que vincula a cuestiones económicas y erotismo. En este periodo se desarrolló la modernización capitalista en Corea bajo colonización japonesa. Mediante esta trágica historia, Na Do Hyang quiso mostrar cómo la pobreza y los problemas de dinero podían destruir el amor y generar depravados deseos.









-¿Qué te parece si huimos juntos muy, muy lejos de aquí, como hicimos antes? No puedo matarte con mis propias manos.

-No, prefiero morir antes que ir contigo. ¡No quiero volver a una vida tan pobre y miserable!

-¿Cómo puedes decir eso? Me hiciste perder todo lo que tenía, e incluso me hiciste ir a la cárcel, que era un infierno, pero te niegas a escuchar mi último deseo…

-Siempre supe que algún día moriría entre tus manos. Sea hoy o mañana, terminaría muerta igual. Así que, mátame ya si así lo deseas.

“옛날과 같이 나하고 멀리멀리 도망을 가자.

나는 참으로 나의 칼로 너를 죽일 수는 없다.”





“싫어요. 나는 죽으면 죽었지 가기는 싫어요.

이제 나는 그렇게 구차하고 천한 생활을 다시 하기는 싫어요.”





“너의 입으로 정말 그런 말이 나오느냐?

너는 나의 모든 것을 다 잃어버리게 한 후에

세상에서 지옥이라고 하는 감옥소에까지 가게 하였지.

그러고도 나의 맨 마지막 원을 들어주지 않을 테냐?”





“나는 언제든지 당신 손에 죽을 것까지도 알고 있소.

오늘 죽으나 내일 죽으나 언제든지 죽기는 일반,

이렇게 된 이상 나를 죽이시오.”





Bangwon clavó con fuerza su cuchillo en el costado de la mujer. La sangre brotó mojando su mano temblorosa, que todavía sostenía el cuchillo. Bangwon sacó el cuchillo y, apuntándolo hacia su corazón, cayó sobre su esposa, acabando con su propia vida al instante.

방원은 칼끝을 계집의 옆구리를 향하고 힘껏 내밀었다.

칼자루를 든 손이 피가 몰리는 바람에 우르르 떨리더니 피가 새어 나왔다.

방원은 그 칼을 빼어 들더니 계집 위에 거꾸러져서

가슴을 찌르고 절명하여 버렸다.









Na Do Hyang nació en Seúl en 1902 y murió en 1926. Debutó como escritor en 1926 con el relato “La época del joven”.