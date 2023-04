Cuando florecen las camelias (5) 아는 척하지 마요

Subtítulos

용식: 저기, 필구야.

딴 사람은 몰라도 니가 싫다면 나도 안 할게.

Yongsik: Oye, Pilgu.

No me importa lo que digan los demás pero si tú no lo quieres, no lo haré.

필구: 우리 가게도 오지 말고요, 오락실에서도 아는 척하지 마요.

Pilgu: No quiero que venga más a nuestro local ni que me hable si nos vemos en los videojuegos.

용식:나도 너만할 때 울 엄마 지킨다고 골이 터지는 줄 알았거든?

넌 쪼그마난 게 맨날 니 엄마 지킨다고 얼마나 고생하는지 아는데,

내가 왜 니 그 콩알만한 가슴팍에다가 불을 지피겠냐.

Yongsik: ¿Sabes? Yo también a tu edad me desvivía tratando de cuidar de mi madre.

Por eso entiendo cómo tú, aún siendo tan pequeño, te esfuerzas por cuidar de tu mamá.

¿Por qué trataría yo de encenderte la llama en ese corazoncito tuyo?

필구: 점수 따려고 거짓말 치지 마요.

백두할머니는 지켜줄 필요가 없는데 왜 지켜요.

Pilgu: No me mienta para tratar de ganarse mi confianza.

La abuelita Baekdu no necesita que la protejan, ¿por qué dice que la cuidó?





Expresión de la semana

아는 척하지 마요

Pronunciación: aneun cheok haji mayo

Traducción: A mí ni me hable.





Explicación gramatical

En realidad esta expresión tiene diversos sentidos según el contexto. Aunque en este caso Pilgu la usa para alejar a Yongsik de su madre, también puede significar: “tú y yo no nos conocemos”, “ignórame”, “haz como si no nos conociéramos”, “házte el desentendido”, entre otras expresiones de este tipo.

Para empezar, 아는 척하지 마요 incluye el verbo auxiliar ‘척하다 (fingir/simular)’. Esta expresión se usa para indicar que si bien uno conoce a la otra persona, está actuando como si no la conociera. En el episodio protagonizado por Yongsik y Pilgu, este último le advierte que incluso si llegaran a encontrarse por casualidad en la sala de juegos, el mayor finja indiferencia, como si no se conocieran y por tanto ni siquiera debe saludarle. Aquí, el ‘척하다’ denota que el estado o la acción de la palabra que le antecede es fingido, falso o actuado a posta.

Por lo general, cuando ‘척’ se coloca después de un verbo o adjetivo adquiere el sentido de ‘simular/fingir’ y cuando se usa después de un sustantivo, tiene el sentido de ‘fingir/aparentar ser'. Por ejemplo, podemos decir: “공부하는 척하다 (pretender estar estudiando)”, “일하는 척하다 (similar estar trabajando)”, etc.

Asimismo en el caso de ‘알다’ verbo que se incluye en la expresión de esta semana, este puede significar ‘conocer’ pero también ‘saber’. Por tanto, al decir “아는 척하다” puede traducirse como ‘pretender conocer a alguien’ pero también ‘pretender saber algo’.