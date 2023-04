Chuncheon Part.2: visitas obligadas

ⓒ YONHAP News

Soyang-gang Skywalk es una pasarela de vidrio sobre el río Soyang de 174 metos de largo en cuyos extremos hay un mirador. El panorama que se divisa desde ella es especialmente hermoso al atardecer o tras oscurecer por las luces de la ciudad reflejadas en el agua.





Euiam-ho Skywalk es un mirador hecho de madera que permite tener una vista amplia de la presa Euiam-ho. Al lado hay también un carril bici para quienes deseen no solo ver la naturaleza sino sentirla junto con el aire y la brisa del momento.





Una manera de disfrutar de Chuncheon es en bote de remo. Para ello está disponible en esta ciudad un programa llamado Chuncheon Mullegil, que alquila a los visitantes barcos de remo y los equipos básicos de seguridad como chalecos salvavidas. Las rutas entre las que pueden elegir son varias, siendo la más recomendada aquella de tres kilómetros por las islas Bungeo-seom y Jungdo que se formaron al construir en 1967 la presa Euiam-ho. Cualquier persona mayor de 36 meses puede hacer este recorrido en barco, incluso con su perro, ya que está permitido el acceso con animales de compañía.





El Museo de Libros e Imprenta presenta en detalle el proceso de elaboración de un libro. Incluye una sala que recrea las instalaciones de la primera imprenta privada de Corea del Sur, establecida en 1864, así como una exhibición de libros antiguos. Aquí los visitantes pueden experimentar la imprenta con tipos móviles: pensar en alguna frase que les guste o sus nombres, elegir los tipos necesarios e imprimir la frase o su nombre en papel. El resultado lo pueden llevar de recuerdo.





El Museo de Animación es un lugar para los amantes del cine animado donde es posible conocer de cerca la historia y las principales técnicas del arte de la animación. En particular, es una visita obligada para quienes viajen con niños, dado que el museo exhibe ilustraciones y figurillas de personajes de famosas películas o series de dibujos animados. Además, es posible acceder con la misma entrada a la Sala de Robots Juguetes que se ubica justo al lado, en la que grandes y pequeños pueden echar a volar su imaginación viendo diversos tipos de robots y jugando con coches de control remoto o con rotos de fútbol.





El Museo de Makguksu, como de su nombre es posible deducir, es un lugar donde los visitantes pueden degustar el makguksu, un plato frío típico de Chuncheon y preparar con sus propias manos los fideos de alforfón que son el ingrediente principal de dicha comida. Asimismo, hay una exhibición permanente sobre el origen y la evolución del makguksu, acompañada de las recetas más extendidas.