Con nombre propio: Hyun Mee

El martes, 4 de abril de 2023, una triste noticia sacudió a todos los amantes de la música coreana: el fallecimiento a los 85 años de Hyun Mee, considerada una de las cantantes más destacadas de la década de los 60 y uno de los pilares de la música coreana. Ella fue testigo de la historia contemporánea de Corea al vivir el periodo colonial de Japón y también el conflicto bélico que dividió a las dos Corea. No fue solo una de las cantantes más populares de los tiempos de postguerra, sino también una artista que supo consolar a la población coreana mediante el poder curativo de la música.

La gran diva del pop coreano nació en 1938 en Pyongyang en Corea del Norte, pero tuvo que cruzar la frontera hacia el Sur en 1951, en pleno estallido de la guerra de Corea (1950~1953). Hyun Mee, cuyo verdadero nombre era Kim Myeong Seon, hizo su debut en el mundo del entretenimiento en 1957 como bailarina de espadas en el escenario del 8o Ejército de Estados Unidos, pero la oportunidad de cantar le llegó de manera totalmente fortuita. De la noche a la mañana se convirtió en cantante cuando un día tuvo que subir al escenario para cantar en reemplazo de una artista que canceló a última hora. Saltó a la fama en 1962 con el tema "Noche de niebla", una adaptación al coreano de la canción “Es un viejo pueblo desalado” del cantante y pianista estadounidense de jazz Nat King Cole, escrita y adaptada por el compositor Lee Bong Jo 이봉조, quien luego se convertiría en su esposo. Otro título que no puede faltar en su larga lista de éxitos es “La cara que añoro” lanzado en 1963, una canción de consuelo para aquellas personas que sufrían el dolor de no poder ver a sus familiares del Norte tras la división y la guerra de Corea. De hecho, ella fue una de esas personas que quedaron separadas de sus familiares tras la firma del armisticio de la guerra de Corea. En 1998, logró encontrarse con una de sus hermanas en China, pero después no volvió a tener noticias de sus familiares del Norte. De ahí que uno de sus mayores deseos era al menos que los ciudadanos de ambos países pudieran transitar con libertad por la península coreana.

Esta figura legendaria de la música coreana presumía de una voz enérgica que nunca se apagó a pesar de su avanzada edad. El triunfo de Hyun Mee fue testigo de su mejor instrumento: una voz con la que cautivó al público. No sólo era una celebridad que aparecía en los escenarios y la pequeña pantalla, sino que era muy próxima a la gente. No en vano, durante más de 20 años dio clases de canto en un centro cultural, siendo una de las más populares profesoras entre las amas de casa, por su encanto personal y su talento a la hora de tratar con las personas.

En una rueda de prensa ofrecida en 2007, con motivo del 50 aniversario de su debut y de un concierto titulado “Mi camino”, mostró gran entusiasmo por seguir su carrera musical y aseguró que continuaría cantando hasta que perdiera totalmente su voz. De hecho, diez años más tarde lanzó una nueva canción titulada “No te preocupes por mí” a la edad de 79 años. La industria de la música se vistió de negro en 2023 al llegar el momento de despedir con tristeza y nostalgia a la gran diva Hyun Mee, cuyo legado quedará por siempre en la historia de la música coreana.