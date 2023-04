aespa vuelve el 8 de mayo

ⓒ SM Entertainment

aespa ha confirmado su fecha de regreso.

El 17 de abril, SM Entertainment - su agencia representante- anunció que aespa lanzará un nuevo mini álbum titulado "MY WORLD" el 8 de mayo.

El álbum marca el primer regreso de aespa en casi diez meses desde "GIRLS", en julio del año pasado.

"MY WORLD" contiene un total de seis canciones y muestra la segunda parte del universo de aespa con un tema sobre el regreso de las cantantes desde "Kwangya" al "mundo real".

El 2 de mayo verá la luz el tema de prelanzamiento "Welcome To MY World", mientras que el estreno oficial del álbum está previsto a las 6:00 p.m. del 8 de mayo (hora coreana).