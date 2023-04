Cuando florecen las camelias (8) 사정이 있었겠지

Subtítulos

동백: 엄마. 나는 엄마 덕분에 진짜 더럽게 못 살았어. 학교 때는 고아라고 왕따, 다 커서는 부모 없이 자란 애라고 다 내가 싫대.

나는 엄마 덕분에 재수 없는 년으로 살았지만,

난 그냥 그러려니 했어. 엄마도 사정이 있었겠지 했지.





Dongbaek: Mamá. Gracias a ti he vivido desgraciadamente mal. Cuando estaba en la escuela me acosaban por ser huérfana y ya adulta todos me destestan porque crecí sola, sin padres.

Gracias a ti mamá he pasado casi toda mi vida como un ave de ‘mal agüero’, pero yo no le he dado tanta importancia a ello, diciéndome que tú también habrás tenido tus razones.









Expresión de la semana

사정이 있었겠지

Pronunciación: sajeongi isseotgetji

Traducción: Habrás tenido tus razones





Explicación gramatical

“사정이 있었겠지” le dice Dongbaek a su madre, justificándola por haberla abandonado y haberle hecho pasar tantas dificultades en su niñez y juventud. Este enunciado empieza con el sustantivo 사정, que equivale a ‘circunstancias’, o sea, la situación que hizo que algo fuera como es. En tanto, la terminación ‘-겠’ indica una suposición de un evento futuro o una especulación realizada por el hablante

¿Y cuándo pueden usar esta expresión? Generalmente, cuando tratan de justificar o entender cuando alguien no ha cumplido una promesa o algo no ha ocurrido como lo planeado. Al enunciar “사정이 있었겠지” estamos reconociendo que esa persona habrá tenido una buena razón para no haber podido cumplir con su palabra.

En tanto, '-겟-' es una sílaba que expresa eventos futuros o conjeturas. Así por ejemplo, si enunciamos: “곧 휴식시간이 시작되겠습니다” (La pausa para el descanso empezará en breve) podemos ver que -겠- incluido en 시작되겠습니다, indica que la acción de dicho verbo se desarrollará en el futuro. Otro ejemplo, si decimos: “친구들이 벌써 부산에 도착했겠다”, el hablante supone que sus amigos ya deben de haber llegado a Busan.