‘Arqueología de amor’ & Ok Ja Yeon

Arqueología de amor (사랑의 고고학)

‘Arqueología de amor’. El título dice mucho de la película. La palabra arqueología es una combinación de dos palabras griegas: archaios, que significa antiguo y logos, que quiere decir pensamiento o estudio. Dicho esto, el film ‘Arqueología de amor’ recuerda y analiza el pasado de una mujer, una arqueóloga, y sus momentos de angustia, desilusión y humillación. Esta tarea es tan aburrida y tediosa como excavar reliquias de hace miles y millones de años bajo un sol abrasador, pero permite a la propietaria de ese pasado descubrirse enterrada en relaciones torcidas y verse a sí misma en su totalidad, tanto que se convierte en un trabajo vital.





El largometraje ‘Arqueología de amor’ comienza mostrando a Youngsil, una arqueóloga, renunciando a la docencia para participar en una excavación. A partir de ahí la cinta avanza con escenas que muestran el presente de Youngsil y también flashbacks, para contar dos historias de amor -pasado y presente- del personaje.





Los flashbacks exponen la primera relación que Youngsil vivió hace ocho años, cuando se enamoró de Insik apenas ocho horas después de conocerse. Insik asegura que le gusta Youngsil porque le da estabilidad, aunque se siente inseguro constantemente y duda de ella, etiquetándola de “espíritu libre” y de “mujer fácil”. Así, con el tiempo se vuelve cada vez más posesivo e incluso obsesivo, tanto que hasta la obliga a prometer que pase lo que pase estará junto a él. Tal promesa se convierte pronto en una atadura inquebrantable para Youngsil, pues pese a mantener una relación enfermiza con Insik, se esfuerza por cumplir su palabra mientras que Insik la trata como un accesorio en su vida y no como un ser independiente, además de actuar como si quisiera enseñarle las verdades de este mundo y corregirla a su modo, incluso en sus emociones. En tanto la segunda relación de Youngsil, retratada en las escenas sobre su presente, involucra a Udo, un hombre totalmente opuesto a Insik. Pero ella se queda atascada porque primero debe enfrentarse a su trauma y un vínculo que parece irrompible, pues aún después de terminar con Insik, Youngsil sigue viéndose con él sin poder rechazar sus llamadas, dominada psicológicamente por el obsesivo amor del que fue víctima.





ⓒ chungchun Entertainment

Rostros del cine coreano: Ok Ja Yeon

Ok Ja Yeon debutó en el mundo de la actuación en 2012 como actriz de teatro. Desde entonces mayormente ejecutó papeles secundarios, la mayoría mujeres fuertes de determinados oficios, como policías o militares. Sin embargo no fue hasta 2020 cuando el público empezó a reconocer su rostro, tras formar parte del elenco de la serie ‘The Uncanny Counter (경이로운 소문)’, que se convirtió en una de las producciones más exitosas de la televisión surcoreana de ese año. En esta obra, Ok Ja Yeon dio vida a una mujer poseída por un espíritu demoníaco y su actuación fue elogiada, tanto por los espectadores como por la crítica.





Tras el éxito de ‘The Uncanny Counter’, la carrera de Ok Ja Yeon despuntó y comenzó a ser muy solicitada por productores y realizadores de series televisivas. Así, le empezaron a llegar papeles cada vez más importantes, como el que ejecutó en ‘Mine (마인)’, una producción emitida en 2021 que recibió excelentes valoraciones. También destaca su participación en la serie de época ‘Bajo el paraguas de la reina (슈룹)’, donde representaba a una concubina real que ambiciona a convertirse en reina y a su hijo en príncipe heredero.





En cuanto a su actuación en la gran pantalla, a estas alturas no hay mucho que destaca pues hasta la fecha solo le llegaron roles periféricos, aunque su filmografía no es tan breve. Por ejemplo, incluye éxitos taquilleros como ‘La gran batalla’, protagonizada por Jo In Seong, ‘Ashfall’ cuyo reparto fue liderado por Lee Byung Hun, o ‘Alienoid’, del director Choi Dong Hoon. Lamentablemente la presencia de Ok Ja Yeon en estas cintas es ínfima. De todas maneras hay dos producciones que sí merecen una especial mención en su filmografía: una de ellas es justamente ‘Arqueología de amor’, y la otra la película independiente ‘El esnob (속물들)’.





Actualmente el público puede ver a Ok Ja Yeon en uno de los estrenos más recientes de Netflix: ‘Queenmaker (퀸메이커)’, protagonizada por Kim Hee Ae y Moon So Ri.