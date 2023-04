Con nombre propio: Chu Sung Hoon

ⓒ YONHAP NewsChu Sung Hoon, es uno de los atletas coreano-japonés más conocidos, sobre todo en el mundo de las artes marciales mixtas o MMA por sus siglas en inglés. Se trata de un deporte que engloba una gran variedad de disciplinas de combate como el judo, lucha libre, jiu jitsu y taekwondo, entre otras muchas más. El luchador profesional nació en 1975 en Osaka, Japón. Comenzó a entrenar judo cuando tenía 3 años ya que su padre era maestro de este arte marcial japonés, por lo que el “dojo” (lugar donde se practica el judo) fue su patio de recreo en su infancia. Después de ganar numerosos títulos en Japón, decidió viajar a Corea en donde llegó a ser miembro del equipo nacional de judo y logró obtener la medalla de oro en el Campeonato Asiático de Judo en 2001. Un año después ascendió de nuevo a lo más alto del podio en los Juegos Asiáticos de 2002, pero esta vez con la selección japonesa. Debutó en el mundo de las artes marciales mixtas en 2004, llegando a luchar en distintos torneos como K-1 Heroes, Dream, UFC y One Championship. Este gran paso no fue nada fácil, pero desde pequeño aprendió de su padre a no tener miedo a los nuevos desafíos. De hecho, una de las frases que más recuerda de su padre es la de afrontar continuamente nuevos retos y tomar el camino más difícil, en lugar del más fácil, para alcanzar el éxito. La carrera profesional de Chu Sung Hoon no deja de sorprender al lograr títulos y actuaciones que han quedado grabadas en la memoria de las personas como la última pelea contra Shinya Aoki, un luchador con 8 años menos de edad. Fue en 2022 cuando tenía 47 años, un combate en el que la gran mayoría pronosticaba su derrota, pero logró ganar por nocaut técnico (TKO).

El nombre japonés de Chu Sung Hoon es Yoshihiro Akiyama y su apodo en el cuadrilátero es “Sexyama”, por su buen físico y forma de vestir. Destacar también que escribió un libro titulado “Dos almas” en el que cuenta sobre su pasado y lo que quisiera hacer en el futuro, a la vez de expresar su amor tanto por Corea como por Japón y su esperanza de servir como un puente de acercamiento entre las dos naciones. Al ser de ascendencia coreana en Japón, confesó haber pasado por dificultades en los dos países, sintiéndose en algunas ocasiones rechazado en ambas partes. En cuanto a su vida personal, se casó en 2009 con la famosa modelo japonesa Shiho Yano y tuvo una hija a la que llamaron Sarang, que en coreano significa amor. Cabe destacar al respecto, que tanto su esposa como su hija ganaron una gran popularidad en Corea cuando participaron en el programa de KBS titulado “El regreso de superman”.





ⓒ YONHAP NewsEl luchador profesional de ascendencia coreana decidió volver a asumir un nuevo reto, esta vez al participar en la serie “Physical: 100” estrenada en 2023 en Netflix, un programa de supervivencia que ha sido gran éxito entre las audiencias internacionales. Con 48 años de edad pudo demostrar su buena condición física y que todavía podía competir contra otros concursantes más jóvenes que él, sorprendiendo tanto a los espectadores como a los participantes de la serie. No solo demostró que la edad es solo una cifra, sino que también se convirtió en un modelo de esperanza y coraje de que las personas de mediana edad pueden disputar contra atletas más jóvenes y vencerlos. “No ignores, ni subestimes a los hombres de mediana edad”, fue una de las frases que puso de moda tras finalizar la serie de competición física. Así las cosas, es todavía un luchador activo de MMA y su objetivo es subir al cuadrilátero hasta tener los 50 años.