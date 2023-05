Cuando florecen las camelias (9) 있으나 마나네

Subtítulos

준기: 진짠데. 우리 아빠도 같이 봤다니까?

셔터는 내려갔는데 안에 불은 켜져 있었어.

Junki: Te lo digo enserio. Mi padre también lo vio.

Las persianas estaban cerradas pero por dentro la luz estaba aún encendida.

필구: 향미누난가... 그럼 한 번 들어가 보지.

Pilgu: ¿Habrá sido Hyangmi…? Entonces hubieras entrado para ver qué era.

준기: 무섭잖아. 도둑이면 몰라도 귀신이면 어쩌라고.

Junki: Me dió miedo. No importa si era un ladrón pero qué haríamos si era un fantasma.

필구: 아빠 있는데 뭐가 무섭냐. 아빠도 있으나 마나네 .

Pilgu: Pero estabas con tu papá, ¿no? Al final de cuentas, veo que de nada sirve tener un papá.

준기: 야, 그래도 울 아빠가 풀파워로 붙으면 울 엄마 이길 수도 있거든?

울 아빠 힘쎄가꼬 나 목마도 태워주거든? 내가 42킬로거든?!

Junki: Aún así, si papá se empeñara en batirse con mi madre empleando toda su fuerza, puede incluso ganarle.

Mi papi es tan fuerte que siempre me lleva a caballito. ¡Eso que yo peso 42 kilos!

필구: 나 목마 타보고 싶지도 않거든?

Pilgu: ¿Sabes? Pues a mí no se me antoja que me lleven a caballito.





Expresión de la semana

있으나 마나네

Pronunciación: isseuna manane

Traducción: De nada sirve tenerlo





Explicación gramatical

Esta expresión se usa para indicar que la existencia de algo, no hace la diferencia, es decir, que no cambia nada y por tanto es igual tenerlo o no. En el caso del diálogo que intercambiaban Pilgu y Junki, el primero dice “있으나 마나네” refiriéndose a que las cosas no difieren en absoluto entre su amigo, que tiene a su papá al lado, y él, que solo tiene a su madre.

있으나 마나네 tiene el mismo significado que 있으나 없으니 마찬가지네 (da lo mismo tener o no tener). En 있으나 마나네, ‘-나 – 나’ es un sufijo que le concede un sentido negativo al verbo que le precede y por tanto indica que si una acción se lleva a cabo o no, no afecta al resultado final.

Por ejemplo, la oración "옷이 너무 얇아서 입으나 마나예요” significa: la ropa es tan delgada que es como si no la llevara puesta, o sea que incluso con dicha prenda uno sentirá frío.