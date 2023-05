Park Wan Suh, “Flor marchita (Primera parte)”

ⓒ Getty Images Bank

Cuando era mucho más joven, frecuentaba la joyería de mi amiga en un centro comercial ubicado en el subsuelo de un hotel. Recuerdo que estaba algo orgullosa de mí, pero a la vez viví un cierto sentimiento de vacío, por lo que debía tener más de cuarenta años.

A medida que todo empezaba a perder sentido, todos, hasta mis hijos que se portaban bien, y mi esposo convertido en un ejecutivo competente, parecían insignificantes. Una vez que comenzaba a sentirme así, me volvía tan letárgica que mis dedos de las manos y los pies se entumecían.

Que mi amiga rica hubiera abierto de pronto una joyería y que yo visitara frecuentemente su tienda sin comprar nada, ciertamente tenía que ver con el vacío interior que sentíamos.

Lo que entonces temíamos más que la muerte era estar en una etapa de nuestras vidas donde solo nos esperaba la vejez.









Me subí al autobús unos cinco minutos antes de la hora de partida y me senté en un asiento junto a la ventanilla. Él subió justo antes de que el vehículo arrancara.

Intenté no mirar cuando colocaba su gabardina de color caqui en el estante, pero vi la etiqueta de London Fog en el dobladillo del abrigo al girarse ligeramente. Me atrajo su gusto sofisticado.

오 분 전쯤에 버스에 올라 타 창가에 앉았다.

그는 출발 직전에 올라탔다.





나는 그를 쳐다보지 않았다.

그가 카키색 트렌치 코트를 벗어서 시렁에 얹으려는 찰나

살짝 뒤집힌 옷자락에서 런던포그 상표가 드러났다.

세련된 느낌이 나쁘지 않았다.





Sin darme cuenta, en mi imaginación, tras salir afuera con el hombre con gabardina, entrábamos juntos en un bar elegante y tomábamos una copa.

La razón por la que mis pensamientos eran tan extraños quizá tenía que ver con el anillo de aguamarina que llevaba puesto. O quizá porque conocía un bar adonde quería ir.

나도 모르게 그와 함께 바바리 자락에 찬바람을 묻히고

그럴 듯한 바에 들어가 양주를 한잔씩 하는 상상을 하고 있었다.

내가 이렇게 이상해지는 것은

암만해도 그가 끼고 있는 아쿠아마린 반지와 상관이 있을 터였다.

아니면 꼭 그랬으면 싶은 바를 알고 있기 때문인지도 몰랐다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

La protagonista de esta historia lamenta que su rol haya sido menospreciado por sobrinos y esposas, quienes ignoraron la tradición. Se siente anticuada como el viejo hanbok que lleva puesto. Pero al encontrarse con este extraño, nuevamente se llena de energía y descubre la alegría, mostrando que el rol de una persona puede redefinirse por nuestra relación con los demás, y que hasta uno puede redescubrir el propósito de la vida.









El aire de la noche era frío. El hombre se quitó el abrigo y me lo puso sobre los hombros. No me negué. En cambio rodeé voluntariamente mis hombros para encajar dentro del abrigo. Ya había olvidado mi edad.

Miré su tarjeta de presentación mientras inhalaba el familiar aire húmedo de mi casa. Era una simple tarjeta de presentación que solo indicaba su nombre y los números de teléfono de su casa y su oficina. Entonces me gustó aún más y pensé que le quedaban bien, como si supiera mucho sobre él.

밤공기가 냉랭했다.

그가 코트를 벗어 내 어깨에 걸쳐주었다.

나는 마다하지 않고 순순히 그 안에서 몸을 작게 웅숭그렸다.

나이 같은 건 잊은 지 오래다.





벗어놓았던 옷처럼 익숙하고도 눅눅한 내 집 공기를 들이마시면서

그의 명함을 들여다 보았다.

아무런 직함 없이 이름 석자하고 집과 사무실 전화번호만 들어있는 간결한 명함이었다.

내가 그에 대해 뭘 안다고 나는 그게 그답다고 여겨져 더욱 호감이 간다.









Park Wan Suh nació en 1931 en Gyeonggi y falleció en 2011. Debutó como escritora en 1970 con la novela ‘El árbol desnudo’.