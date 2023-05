‘Killing romance’ & Lee Sun Kyun

Killing romance (킬링 로맨스)

‘Killing romance’, donde singulares y extravagantes personajes se mueven en un patrón de conducta impredecible teniendo como fondo escenografías de lo más coloridas, y sobre todo estéticamente vistosas tipo Wes Anderson, comienza mostrando a Yeorae, una mujer que se convierte en toda una celebridad tras causar sensación como modelo de publicidad gracias a su gran belleza, y salta a la fama de la noche a la mañana. Sin embargo, desde que debuta en el cine es brutalmente señalada tanto por la crítica como por el público por su pésimo talento para la actuación. Al no poder aguantar el estrés y el acoso de la prensa y los cibernautas, escapa y se refugia en una isla remota llamada Kuala Island. Allí conoce a Jonathan, un magnate y activista medioambiental de quien se enamora y con quien se casa.





Siete años después, Yeorae y Jonathan están en Corea para los negocios de este último. Pero a diferencia de lo imaginado, Yeorae no es feliz. Su vida marital es una pesadilla, más que nada porque su marido la trata como a una muñeca, un accesorio o un trofeo para presumir ante amigos o potenciales socios. Bajo el gaslighting o abuso emocional de su esposo, Yeorae come lo mínimo para lucir una figura esbelta y no pasar de 49 kilos de peso, y no puede hacer nada que desapruebe Jonathan, mientras que su único consuelo son los bolsos de lujo que su marido le regala, aunque sean el medio que este usa para manipularla.





En esto un día, a Yeorae le proponen participar en el elenco de una nueva película para que pueda retomar su carrera, sin embargo Jonathan no la deja, incluso ejerce sobre ella una violencia camuflada que hace ver como un juego. Deseperada y asfixiada por cómo la controla y vigila su marido, Yeorae piensa en cómo librarse de él, hasta que con la ayuda de Beomu, su vecino y admirador, quien le profesa un cariño casi incondicional, planea matar a Jonathan.





ⓒ YONHAP NewsRostros del cine coreano: Lee Sun Kyun

Al hablar de Lee Sun Kyun, lo primero que viene a la mente es la película ‘Parásitos (기생충)’ del director Bong Joon Ho, una producción que marcó un hito en la historia no solo del cine coreano sino del cine mundial, al ser ovacionada a nivel planetario y hasta convertirse en la primera obra de habla no inglesa en obtener el Óscar a la Mejor Película. En ‘Parásitos’ Lee Sun Kyun hace el papel del marido de la familia rica, propietario de la mansión escenario de los hechos de la trama.





Lee Sun Kyun debutó en el mundo del entretenimiento protagonizando un video musical del dúo Bijou en 1999 y su primer trabajo como actor fue un rol periférico que llegó en 2001 de una serie cómica para televisión. Sin embargo, no fue hasta las postrimerías de la década de 2000 que empezó a ganar reconocimiento, primero en la televisión al dejar una clara impronta en producciones como la serie médica ‘Behind the White Tower (하얀 거탑, Detrás de la Torre Blanca)’ y ‘El príncipe del café (커피프린스 1호점)’, hasta ahora referida como una de las series más representativas de su carrera. Ambas se emitieron en 2007.





En el cine, en tanto, su momento de brillar llegó en 2010, año en que protagonizó dos películas muy importantes: la primera le dio la oportunidad de trabajar con uno de los cineastas coreanos más aplaudidos del mundo, y la segunda se convirtió en el primer éxito taquillero de su filmografía. Hablamos de ‘La película de Oki (옥희의 영화)’ de Hong Sang Soo y de la comedia romántica ‘Petty romance (쩨쩨한 로맨스, Romance insignificante)’.





Desde entonces, la carrera de Lee Sun Kyun ha ido viento en popa y actualmente es, sin lugar a dudas, uno de los actores más solicitados por productores y directores, no solo porque actúa bien, sino porque sabe moderar el tono o la intensidad de su papel para amoldarse a la perfección y de la manera más natural al personaje que le toca interpretar. Dicho esto, las producciones más destacadas de su larga filmografía para televisión son ‘Pasta (파스타)’ y ‘Mi señor (나의 아저씨)’ que coprotagonizó respectivamente con Gong Hyo Jin y IU o Lee Ji Eun.





Mientras, entre las producciones cinematográficas, los mejores trabajos de Lee Sun Kyun de los últimos años son ‘Sin rastro (화차, Hwacha)’, ‘Todo sobre mi mujer (내 아내의 모든 것)’ y ‘A hard day (끝까지 간다, Un día difícil)’.