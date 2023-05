Cuando florecen las camelias (10) 천만다행이다

Subtítulos

용식: 이것저것... 아, 이거는요, 그냥 혹시나 하는 차원에서...

Yongsik: Traje algunas cosas… Ah, esto lo traje por si acaso, nada más…

동백: 하필이면 또 용식씨한테 다 뽀록이 났네요.

애 아빠에다가 치매 엄마에다가. 뭐 이렇게 난 맨날 걸려...

Dongbaek: Otra vez, sin quererlo, eres testigo de mis miserias.

Primero fue el padre de mi hijo y ahora mi madre que sufre Alzehimer. Siempre terminas descubriéndome…

용식: 어휴, 저는요, 일절 신경을 안 써요.

Yongsik: No pasa nada. A mí no me importa en absoluto.

동백: 뭘 신경을 안 써요. 속으론 앗 뜨거, 그랬으면서.

속으로는 막 이 지뢰밭에 안 걸린 거 천만다행이다 , 그랬겠죠.

Dongbaek: ¿Cómo que no te importa? Por dentro estarás diciendo

“de la que me salvé”. Internamente estarás agradecido por la por la buena suerte que tuviste de haberte salvado de este campo de minas que es mi vida.

용식: 쓸데없는 소리 하실 거면요, 저짝 가서 마늘이나 까요.

Yongsik: Si vas a seguir diciendo tonterías, vete allá a pelar ajos.





Expresión de la semana

천만다행이다

Pronunciación: cheonmandahaengida

Traducción: Tener buena suerte





Explicación gramatical

찬만다행 es un sustantivo que equivale a ‘buena suerte’, ‘buena fortuna’. Esta expresión se usa para cuando alguien ha sido muy afortunado por haber evitado inesperadamente algo malo que podría haber sucedido si no hubiera tenido suerte. En realidad, esta frase empieza con 천만, que corresponde a diez mil, y le sigue 다행 (afortunadamente). Por tanto, la traducción literal de 천만다행 es “eres diez mil veces venturoso por algo”, es decir, “has tenido muchísima suerte”.

Esta frase también puede ser enunciada en otras formas tales como: ‘천만다행히’ o ‘천만다행으로’ colocando detrás el resultado o la razón por la que se ha tenido suerte. Por ejemplo: “화재가 발생했지만 천만다행히/천만다행으로 인명 피해는 없었다” Con esto estamos diciendo que si bien hubo un incendio, afortunadamente no hubo víctimas”.