Park Wan Suh, “Flor marchita (Segunda parte)”

Al ver que llegó tan aprisa, mis lágrimas brotaron otra vez. Ni yo misma podía entender por qué mis lágrimas brotaban de esa manera.

Mientras con una mano sostenía el voltante, el hombre daba palmaditas en mi hombro con la otra para consolarme.

Al explorarle el veterinario, los aullidos del perro eran aún más lastimos, por lo que opté por taparme los oídos y sollozar entre los brazos del hombre. Hasta yo sentía que mi comportamiento era ridículo, pero no podía contener las dulces lágrimas.

Mostrando la espina de pescado que acababa de sacar de la garganta del perro, el veterinario dijo que era la primera vez que veía llorar tanto a una abuela por su perro enfermo, aunque sí había visto muchos niños así.









Mi hija parecía pensar que el poder de mi amor ciego, que en ese momento bloqueaba a otros hombres, era la pasión. ¿Qué importa si era pasión o deseo carnal?

Lo que le faltaba a mi relación con el doctor Jo era precisamente eso. El sentimiento romántico no difería del que había sentido cuando era joven, pero no había deseo sexual. Una relación romántica solo compuesta por emociones platónicas era mera pretensión. Quizás nuestra relación era solo una farsa creíble.

Al no dejarme cegar por la lujuria, pude ver claramente lo que me esperaba. No pude evitar pensar en las inevitables consecuencias del envejecimiento, sin importar cuán refinado se viera por fuera.





그 시절 내 눈을 가리고 오로지 한 남자만 보이게 한 그 맹목의 힘을

딸은 정열이라고 하는 것 같았다.

정열이라 해도 좋고 정욕이라 해도 좋았다.





지금 조 박사를 좋아하는 마음에는 그게 없었다.

연애 감정은 젊었을 때와 조금도 다르지 않은데 정욕이 비어 있었다.

정서로 충족되는 연애는 겉멋에 불과했다.

나는 그와 그럴듯한 겉멋을 부려본 데 지나지 않았나보다.





정욕이 눈을 가리지 않으니까 너무도 빠안한 모든 것이 보였다.

아무리 멋쟁이라고 해도 어쩔 수 없이 닥칠 늙음의 속성들이

그렇게 투명하게 보일수가 없었다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

La protagonista opta por romper la relación con el hombre por dos razones. Ella cree que el verdadero amor implica no solo cercanía emocional, sino también contacto físico. Tampoco desea verse obligada a aceptar un plan propuesto por su hija o la nuera del hombre, que buscaban sacar provecho de su relación. En definitiva, no quería empañar su amor y optó por separarse de él para llevar una vida más independiente. Park Wan Suh es una escritora prominente en la literatura sobre personas mayores, pues siguió escribiendo profusamente sobre los personajes de su generación hasta edad muy avanzada. Park escribió “Flor marchita” cuando tenía 65 años, razón por la cual esta historia contiene sentimientos, sabiduría y una perspectiva del mundo que solo pueden lograrse en los últimos años.









El día que fui a verle por última vez, le conté que pronto me iría a Estados Unidos y que me quedaría allí por mucho tiempo. Puse mi mano sobre su dedo anular, y le dije que me sentía lo suficientemente apenada de haber perdido a mi esposo una vez, y no quería involucrarme en una relación para vivir una segunda viudedad.

Intentaba hablar de la forma más eufemística posible, pero me preocupaba que mis palabras le resultaran demasiado duras. Intenté leer su rostro, pero no pude captar nada.





그를 마지막으로 만난 날,

곧 미국 갈 수속중인데

될 수 있으면 오래 머물 거란 얘기를 하고 나서,

그의 반지 낀 손 위에다가 내 손을 정성스럽게 포개면서

한 번 과부 된 것도 억울한데

두 번 과부 될지도 모르는 일은 저지르고 싶지 않다고 말했다.





완곡하게 말한다는 게 심하게 들리지는 않았을까,

눈치를 살폈지만 아무 것도 읽어낼 수 없었다.









Park Wan Suh nació en 1931 en Gyeonggi y falleció en 2011. Debutó como escritora en 1970 con la novela ‘El árbol desnudo’.