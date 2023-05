SHINee anticipa su vuelta a los escenarios

ⓒ SM Entertainment

SHINee anticipó su regreso durante un fan-meeting celebrado los días 27 y 28 en Seúl, para celebrar el 15º aniversario de su debut.

Bajo el título de “Everyday is SHINee : Piece of Shine”, el evento marcó la primera reunión de fans en casi cinco años, desde septiembre de 2018. El show, tan esperado por sus fans internacionales, fue retransmitido en línea a través de Beyond LIVE en 102 regiones del mundo, incluidos países como Estados Unidos, Alemania, Singapur, Indonesia y México.

Durante el show SHINee derritió el corazón de sus fans con cuatro temas: “Don’t Call Me”, “Good Evening”, “Days and Years” y “The Feeling”. También anunció por sorpresa que ofrecerán un concierto exclusivo en junio, además de realizar varios comebacks durante el año, afirmando que “2023 será el año de SHINee”.

El concierto tendrá lugar durante tres noches en el KSPO Dome de Seúl los días 23, 24 y 25 de junio.