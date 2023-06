Cuando florecen las camelias (13) 별 것도 아니네

Subtítulos

종렬: 이게 횟집 아저씨가 썰었을 때랑,

권쉐프님이 썰었을 때랑 전복 개당 단가가 달라진다고.

너 이런 거 태어나서 먹어본 적은 있어?

Jongryeol: ¿Sabes? No es lo mismo que te lo troceé el dueño de una pescadería o que te lo haga el chef Kwon. Tratándose de él, el precio de la oreja de mar sube por los cielos. ¿Has probado alguna vez algo así?

필구: 골뱅이 맛인데. 그냥 골뱅이 맛인데.

Pilgu: Sabe a caramujo. Simplemente sabe igual que el caramujo.

종렬: 아하 참,

Jongyreol: No puede ser.

필구: 별 것도 아니네 .

Pilgu: No es nada del otro mundo .

종렬: 별 것도 아닌데 뭘 그렇게 잘 먹어?

Jongryeol: ¿Entonces por qué comes tanto si no es nada del otro mundo?





Expresión de la semana

별 것도 아니네

Pronunciación: byeol geotdo anine

Traducción: No es nada del otro mundo





Explicación gramatical

별것도 아니네 incluye el sustantivo 별것, que significa ‘algo raro’, ‘poco común’, ‘extraño’ o ‘extraordinario’. 별 por sí solo equivale a 'separado', ‘aparte’ y junto a 것 (que a su vez corresponde a ‘cosa’) significa algo 'diferente' o 'lo suficientemente especial como para distinguirse del resto y por ende, 'algo especial'.

A 별것 le sigue la partícula ‘도’, que se usa para enfatizar la excepcionalidad o lo asombroso de algo.

‘별것도 아니네’ se emplea para indicar que una cosa, un hecho, una persona o también situación no son tan especiales como parecen o que no difieren de la idea que uno tenía al respecto. Dicho de otro modo, significa que no es nada del otro mundo. Generalmente, en el habla diaria, solemos pronunciar 별거, en lugar de su forma más formal 별것; en dicho caso enunciamos: “별거 아니네” y significa lo mismo, es decir, “no es gran cosa”, “no es nada del otro mundo”.