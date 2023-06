‘El bueno, el malo, el raro’ & Kim Jee Woon

El bueno, el malo, el raro (놈놈놈 - 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈)

Este año el Festival Internacional de Cine de Cannes en Francia exhibió varias películas surcoreanas, aunque ninguna en la sección principal de competición oficial. Entre ellas, la que más llamó la atención fue aquella que marcó el regreso a la alfombra roja del festival galo del director Kim Jee Woon cuya nueva obra ‘Geomijip (Telaraña)’ se estrenó en Cannes la noche del jueves 25 de mayo (hora local) - de madrugada en Corea-.





‘Geomijip’, ambientada en la década de 1970, gira en torno a un director de cine que está por terminar el rodaje de una nueva película y cree que cambiando el desenlace podrá hacer de la cinta una obra maestra. Sin embargo, se enfrenta a una fuerte censura y debe luchar contra todo tipo de obstáculos para continuar con la filmación, además de lidiar con el elenco y los productores, que se quejan de todo y protestan pues no entienden el nuevo final de la película. Esta producción marca la tercera vez que Kim Jee Woon participa en el Festival de Cannes y la octava invitación a Song Kang Ho, el protagonista del film, un actor con quien Kim rodó cuatro películas antes de ‘Geomijib’: ‘Familia silenciosa (조용한 가족)’ de 1998, ‘El rey de la trampa (반칙왕, The Foul King)’ del año 2000, ‘El bueno, el malo, el raro (좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈)’ de 2008 y ‘La edad de las sombras (밀정, The Age of Shadows)’ de 2016. Los cinéfilos recordarán que Song Kang Ho ganó el Premio al Mejor Actor en Cannes justo hace un año por su trabajo interpretativo en ‘Broker’ del cineasta japonés Hirokazu Koreeda, lo que indica que estuvo este año en el festival por segundo año consecutivo. Dicho esto, la primera participación conjunta de Kim Jee Woon y Song Kang Ho en el Festival Internacional de Cine de Cannes fue cuando llevaron a esa gran fiesta del séptimo arte la película ‘El bueno, el malo, el raro’.





‘El bueno, el malo, el raro’ se exhibió en la edición número 61 del Festival de Cannes en 2008. Entonces fue noticia porque el público se levantó de sus asientos y ovacionó la obra drante varios minutos en el cine, rompiendo los prejuicios que el público occidental tenía en aquellos tiempos sobre el cine de género asiático -sobre todo coreano-. Mientras, en Corea la cinta llamó la atención ya desde su etapa de pre-producción al reunir en el elenco a tres de los actores más reconocidos y populares del país: Song Kang Ho, Lee Byung Hun y Jung Woo Sung.





ⓒ YONHAP NewsRostros del cine coreano: Kim Jee Woon

El director Kim Jee Won se define como un cineasta con una filmografía única, cuyas obras se caracterizan por un estilo tremendamente original y de lo más sofisticado.





Debutó como director de cine comercial con el largometraje ‘Familia silenciosa (조용한 가족)’, estrenada en 1998, al cabo de casi una década de anonimato y trabajos precarios en rodajes, no solo de películas, sino también de producciones teatrales y filmaciones de cortes publicitarios. Su ópera prima, después de ser rechazada por varias productoras cuando Kim solo tenía el guión por la peculiar historia que narra y un humor negro poco familiar para el público de esa época, se convirtió -para sorpresa de muchos- en un éxito taquillero al llegar a la cartelera. Incluso fue invitada a los tres festivales de cine fantástico más reconocidos del mundo, es decir el Fantasporto de Portugal, el Festival de Sitges de España y el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas.





Después de tan satisfactorio debut, Kim Jee Won se forjó una carrera sólida como director, con producciones que fueron merecedoras de muy positivas valoraciones, tanto del público como de la crítica, como ‘El rey de la trampa (반칙왕)’ estrenada en el año 2000. Pero el periodo de mayor creatividad de este cineasta, cuando su talento explotó a más no poder, fue el lustro entre 2003 y 2008, cuando estrenó tres de los mejores trabajos de su filmografía para la gran pantalla: ‘Janghwa, Hongryeon (장화 홍련, Cuento de dos hermanas)’ que marcó un hito en la historia de las películas de terror y suspense del cine coreano, ‘A Bittersweet Life (달콤한 인생, Una vida agridulce) que estableció nuevos estándares de estilo y estética en cuanto a cine noir, y el ‘El bueno, el malo, el raro (좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈)’.





Por supuesto, tras ese periodo Kim Jee Woon siguió trabajando arduamente y estrenó obras como ‘Vi al demonio (악마를 보았다)’, con los actores Lee Byung Hun y Choi Min Sik, película que suscitó críticas encontradas entre expertos en cine y espectadores comunes. También se fue a Hollywood y rodó con Arnold Schwarzenegger el film ‘Last Stand (라스트 스탠드)’, aunque lamentablemente esta película fracasó en taquilla y también entre la crítica. Tal fracaso supuso un leve bajón en la carrera de Kim Jee Woon, pero este artista no tardó en recuperarse y demostrar que su talento y su creatividad e instinto cinematogáfico seguían vivos. Así lo confirmó el estreno de ‘La edad de las sombras (밀정)’, una obra magistral sobre el “lado gris” de la vida: esas ambiguedades de la existencia que son más frecuentes que la claridad de pensamientos o conductas, representadas mediante un hombre del periodo colonial, confuso entre su identidad coreana y su condición de oficial de la Policía japonesa. También demostró su pericia en otros formatos, al brillar con su primera serie de televisión ‘Dr. Brain (닥터 브레인)’, que Apple TV+ lanzó en 2021.