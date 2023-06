“The Roundup: No Way Out” arrasa en la taquilla surcoreana

ⓒ ABO Entertainment

La película surcoreana “The Roundup: No Way Out” ya ha superado los 4,5 millones de espectadores.

Hasta el domingo 4, apenas cuatro días después de su estreno en el país, la cinta ha vendido 4.512.000 de entradas, según datos del Consejo Cinematográfico de Corea.

“The Roundup: No Way Out” no solo ha superado las cifras de sus precuelas (The Outlaws y The Roundup), sino que también es la primera película coreana que logra más de 4 millones de espectadores en su primera semana desde “Un taxista”, estrenada en 2017.

Dirigida por Lee Sang Yong y protagonizada por Ma Dong Seok, “The Roundup: No Way Out” es una cinta de acción y crímenes que destaca por la represión violenta de los villanos, aunque con cierto toque cómico, a manos de un poderoso policía llamado Ma Seok Do.

El mayor atractivo de la película son las emocionantes peleas a puñetazos que encarna el actor Ma Dong Seok, aderezados con ingeniosos diálogos de humor.