Gyeongju Part.2: “museo al aire libre”

Namsan es un monte que se erige casi en el centro de Gyeongju. Además de ser muy visitado por aficionados al montañismo, en sí es un gran complejo histórico por los diversos patrimonios culturales que contiene, como las tumbas Samneung que pertenecen a los reyes Adala, Sindeok y Gyeongmyeong de Silla. Desde diciembre de 2000 es protegido como Patrimonio Cultural de la Humanidad.





Es grande el valor de Namsan como sitio que mejor expone el budismo de Silla y el arte budista que floreció durante ese reinado, pues conserva los llamados Siete Tesoros de Namsan: esculturas o tallados en piedra y representaciones de Buda. Por ejemplo, está la estatua de Buda Sentado llamada Samneung-gye Seokjoyeoraejwasang y a unos cincuenta metros subiendo hacia la izquierda, un tallado en piedra de Avalokitesvara Bodhisattva. Ambos se hallan cerca de las tumbas Samneung, al igual que el grabado en piedra de Seis Budas, que en realidad representa dos Budas -uno sentado y otro de pie- acompañado respectivamente de dos Bodhsattvas. Pero el clímax del recorrido por los Siete Tesoros de Namsan es definitivamente Samneung-gye Seokbuljwasang, otro Buda Sentado de piedra, la mejor conservada de todas las estatuas o tallados budistas del monte Namsan.





Otro patrimonio con gran valor histórico-cultural que los visitantes no deben perderse son los restos de Gameunsa, un templo budista construido druante el gobierno del rey Sinmun en homenaje a su padre, el gran rey Munmu. Actualmente, del templo no queda casi nada, salvo dos torres de piedra de tres niveles que se erigen como gemelos, imponentes no solo por su simple pero solemne diseño, sino también por su tamaño, pues miden más de trece metros de altura. Son catalogadas como la cúspide del arte y la arquitectura de Corea por sus hermosas líneas y el perfecto equilibrio que presentan.





Quizá algunos piensen que en Gyeongju solo hay historia y reliquias de hace siglos, pero al visitar esta ciudad por primera vez se sorprenderán al hallar sitios “en onda”, de lo más modernos y perfectos para una foto de Instragram. Dicho esto, para aquellos que deseen disfrutar de un ambiente joven y enérgico entre tanta historia, es recomendable la zona Hwangnidan-gil, que ahora goza de fama nacional por sus simpáticas y originales tiendas. Esa calle de medio kilómetro tiene desde restaurantes, bares y cafeterías, hasta estudios fotográficos donde los viajeros pueden tomarse fotos en blanco y negro de ambiente “retro”, y una tienda de juguetes antiguos.





Para los fans de la música coreana, una visita obligada es también el Museo del K-pop, donde es posible conocer la historia de la música popular de este país, desde el primer disco producido en Corea hasta el éxito global de BTS.