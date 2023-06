Yi Sang, “Bongbyeolgi”

ⓒ Getty Images Bank

Yo tenía veintitrés años. Era marzo y vomité sangre.

Me recorté el bigote que cuidadosamente me había dejado crecer durante seis meses, dejando solo una parte del tamaño de una mariposa, y fui a una fuente termal remota con un paquete de hierbas medicinales. No me hubiera importado morir allí.

Pero era inevitable que el joven que aún no había florecido se aferrara a un farmacéutico y le rogara que le salvara. Cuando llegaba la noche, me lamenté bajo la fría luz de la posada.









Olvidé por completo la medicina que había traído y me centré solo en amar a Geum-hong. Puede sonar tonto, pero el poder del amor me impidió vomitar sangre.

Pero nunca le di dinero a Geum-hong. ¿Por qué? Porque ella siempre estaba en mi cuarto, o yo siempre estaba en el suyo.

En cambio, presenté a Geum-hong a un alumno llamado Woo que estudiaba en Francia. Tal como le dije, ella fue a tomar un baño privado con Woo. Ese baño privado era una instalación bastante obscena.

También la recomendé al abogado C, que se hospedaba en la habitación contigua a la mía. C estaba tan agradecido que se coló en la habitación de Geum-hong.

No obstante, mi amada Geum-hong permaneció a mi lado, y coquetamente me mostró varios billetes de diez wones que había recibido de Woo y el abogado C.





지어 가지고 온 약은 집어치우고

나는 금홍이를 사랑하는 데만 골몰했다.

못난 소린 듯 하나 사랑의 힘으로 각혈이 다 멈췄으니까.





나는 금홍이에게 놀음채를 주지 않았다.

왜? 날마다 밤마다 금홍이가 내 방에 있거나

금홍이 방에 내가 있거나 했기 때문에...





그 대신.. 우(禹)라는 불란서 유학생을 나는 금홍이에게 권하였다.

금홍이는 내 말대로 우씨와 더불어 독탕에 들어갔다.

이 독탕이라는 것은 좀 음란한 설비였다.





나는 또 내 곁방에 와 묵고 있는 C라는 변호사에게도 금홍이를 권하였다.

C는 내 열성에 감동되어 하는 수 없이 금홍이 방을 범했다.





그러나 사랑하는 금홍이는 늘 내 곁에 있었다.

그리고 우, C 등등에게서 받은 십 원 지폐를 여러 장 꺼내놓고

어리광 섞어 내게 자랑도 하는 것이었다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

El título “Bongbyeolgi” significa reuniones y despedidas. Una característica interesante de esta historia es que los dos personajes repiten el proceso de reunirse y despedirse. Ni siquiera parecen emocionalmente angustiados en sus repetidas reuniones y despedidas, sino que aceptan la situación. La historia muestra que la vida durante el colonialismo en la caótica década de 1930 es fugaz, como indica la letra de la canción: “Estamos en un sueño hasta cuando me engañan y estamos en un sueño hasta cuando él es engañado. Deja que este mundo sinuoso y transitorio prenda fuego a mi oscurecido corazón”. Estas líneas parecen decir que la vida en Corea bajo el yugo japonés es miserable de todos modos, y que el engaño no es gran cosa en una vida tan provisional. Por eso Yi Sang se mantiene indiferente, sin importar lo que le suceda. Eso indica que uno podía sobrevivir a ese tiempo tan caótico y sin sentido tomando una actitud indiferente hacia la vida.









Ella trajo una mesa portátil con bebidas y bocadillos.

Tomé un trago y ella otro. Canté una línea de una canción y ella cantó otra de otra canción.

La noche se hizo más profunda y nuestra conversación finalmente derivó hacia la conclusión de que tendríamos que estar separados para siempre en esta vida.

Geum-hong cantó una canción triste que yo nunca antes había escuchado, mientras golpeaba rítmicamente la mesita con una cuchara de plata.

-“Estamos en un sueño hasta cuando me engañan. Estamos en un sueño hasta cuando él es engañado. Deja que este mundo sinuoso y transitorio prenda fuego a mi oscurecido corazón”.





술상을 보아 왔다.





나도 한 잔 먹고 금홍이도 한 잔 먹었다.

나는 영변가를 한 마디 하고 금홍이는 육자배기를 한마디 했다.





밤은 이미 깊었고,

우리 이야기는 이 생(生)에서의 영이별이라는 결론으로 밀려갔다.





금홍이는 은수저로 소반전을 딱딱 치면서

내가 한 번도 들은 일이 없는 구슬픈 창가를 한다.





“속아도 꿈결 속여도 꿈결

굽이굽이 뜨내기 세상

그늘진 심정에 불질러 버려라”









Yi Sang nació en 1910 en Seúl y falleció en 1937. Debutó como escritor en 1930 con la novela “El 12 de diciembre”.