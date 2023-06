Con nombre propio: Ryu Seung Beom

ⓒ SEM Company

Hay personas que han nacido para actuar. Es el caso de Ryu Seung Beom, tal como demuestra su talento innato y habilidades para la actuación, pese a no haber pisado nunca una escuela de interpretación. Este artista coreano nació en 1980 en la ciudad de Asan, provincia de Chungcheong del Sur. Aunque comenzó como bailarín callejero y DJ, debutó en la gran pantalla con su hermano mayor, el director Ryoo Seung Wan en la película “Die bad” en el año 2000. Posteriormente, hasta 2013 rodó otras siete películas más bajo la dirección de su hermano. Su actuación y su manera de encarnar a los personajes fue distinta a lo que solía verse en la gran pantalla coreana, siendo descrita como una actuación vívida y cruda, sin cocinar, pero con mucho atractivo, no encasillada en un modelo fijo. El famoso actor Hwang Jeong Min dijo una vez que para actuar no consideraba necesario un talento innato, pero al ver interpretar a Ryu Seung Beom cambió de opinión. De hecho, Ryu nunca había pisado una escuela de interpretación antes de filmar su primera película, ni tampoco imaginó que su vida daría un giro hasta convertirle en actor. Fue como si el destino le hubiera puesto esa película delante para dejarle atado al mundo del séptimo arte.

Durante la década del 2000 participó en numerosas producciones cinematográficas y series de televisión, ganándose el corazón de la audiencia coreana por su don de dejar su personalidad a un lado y dar vida a muy diversos personajes con dinamismo y emoción. El trabajo duro y los esfuerzos de este artista coreano y su habilidad para representar diversos papeles no pasaron por alto, y fue galardonado con diversos premios entre 2001 y 2012, incluido el de mejor actor.

En pleno proceso de madurez en su carrera cinematográfica, en 2014 decidió repentinamente viajar al extranjero para hacer una pausa, pues su ingreso en el séptimo arte no fue del todo por voluntad propia. Se alejó con el objetivo de reencontrarse consigo sí mismo, de recordar que quería ser de mayor durante su infancia, y para responder a algunas preguntas que había dejado de lado durante sus años de actuación. Entonces era considerado como uno de los mejores actores del país, por lo que sus planes de dejar el escenario podrían conllevar “el olvido” de los espectadores. Sin embargo, aseguró que necesitaba tiempo para descansar y reencontrarse pues se sentía extraviado, aunque nunca pensó que tardaría tanto tiempo en recuperarse.

Otra palabra que se asocia con este actor coreano es “moda”, por su estilo de vestir, pues en algunas ocasiones iba varios años por delante de las tendencias. Lo curioso es que varias prendas que lució en galas y programas fueron en ese momento seleccionadas como “el peor look”, pero ahora son vistas con elegancia y buen gusto.





En mayo de 2023 reapareció por primera vez 15 años después en un programa de variedades, donde habló sobre su filmografía y sus planes de futuro. Confesó que de veinteañero vivió tiempos de confusión y falta de madurez, pero ahora con más de cuarenta dijo sentirse más cómodo en sus zapatos, y mostró su anhelo por convertirse, a partir de los cincuenta, en una persona sana en todos los sentidos. Tras un largo paréntesis, este actor coreano vuelve renovado y con muchas ganas de actuar, eso sí, sin perder su singular frescura para la actuación.