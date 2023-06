Giselle reanuda su actividad

ⓒ SM Entertainment

Giselle de aespa ya está lista para reanudar sus actividades tras superar ciertos problemas de salud.

El 15 de junio, SM Entertainment confirmó que la condición de Giselle había mejorado notablemente y por tanto se unirá al resto de la banda el 16 de junio en el evento Lotte Duty-Free.

Giselle tuvo que dejar temporalmente las actividades del grupo por problemas de salud. El día 1 de junio, SM Entertainment confirmó oficialmente que la cantante no participaría en el popular programa de televisión “Knowing Bros”, y días después informó que Giselle también se ausentaría de las actividades de aespa en Estados Unidos, incluida la presentación en The Governors Ball o el lanzamiento de un videojuego de los New York Yankees.

Al sentirse mejor, Giselle retomará las actividades con el grupo a partir del 16 de junio, día en que aespa participa en el evento “32º Lotte Duty Free Family Concert” en el KSPO Dome. Posteriormente, el 18 de junio el grupo viajará a Vietnam para el SEEN Festival, y el 24 de junio volarán a Jakarta para continuar con su gira mudial “SYNK : HYPER LINE”.