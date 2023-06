Cuando florecen las camelias (16) 왜 이렇게 속을 썩여?

Subtítulos

동백: 너 왜 이렇게 벌써부터 엄마 속을 썩여? 너 사춘기 왔어?

Dongbaek: ¿Por qué te portas tan mal últimamente? ¿Es que ya estás en la edad del pavo?

필구: 엄마가 사춘기지! 엄마가 내 속을 썩이지!

Pilgu: ¡Tú mami eres la que estás en la edad del pavo! ¡Eres tú quien me traes por la calle de la amargura!

동백: 아, 몰라. 엄마가 안 된다면 안 되는 거야.

Dongbaek: Ay, olvídalo. Si te digo que no es porque no.

필구: 엄마는 엄마 마음만 있어? 내 마음도 있는 거지!

Pilgu: ¿Por qué solo piensas en ti? ¡Yo también tengo sentimientos!

동백:니 맘이 뭔데?!

Dongbaek: ¿Qué es lo que sientes?

필구: 엄마는 나 낳을 때 내 마음 물어봤어?

아빠 없어도 되냐고 물어봤어?

용식이 아저씨랑 놀 때 내 맘 물어봤어? 친해도 되냐고 물어봤어?

Pilgu: ¿Acaso me preguntaste mi opinión antes de que yo naciera?

¿Acaso me preguntaste si me importaba no tener papa?

¿Acaso me preguntaste qué sentía yo cada vez que salías con Yongsik?

¿O incluso me preguntaste si podías ser su amiga?





Expresión de la semana

왜 이렇게 속을 썩여?

Pronunciación: wae ireoke sogeul sseogyeo?

¿Por qué te portas tan mal?





Explicación gramatical

왜 이렇게 속을 썩여? y significa “¿Por qué te portas tan mal últimamente?” “¿Por qué te empeñas en sacarme canas verdes? o también “Me traes por la calle de la amargura”. Es decir, se refiere a una situación en la que el hablante le reprocha a alguien por causarle disgustos y preocupaciones constantes.

En esta expresión quiero que presten atención a la locución 속을 썩여 (속을 썩이다, en su forma básica). Para empezar, 속 se refiere a interior, algo que está dentro y en este caso, los pensamientos o sentimientos de una persona. A este sustantivo le acompaña el verbo 썩이다 y que a su vez significa: angustiar, disgustar, dar pena, inquietar. Literalmente, “속을 썩이다” se traduce como ‘hacer que uno se pudra por dentro’ y con ello el hablante está maximizando el sentimiento de angustia o disgusto que siente.

Generalmente la locución 속을 썩이다 suele ir acompañada de “왜 이렇게?” que se usa cuando expresamos nuestra insatisfacción con otra persona o con una situación en particular. Por ejemplo, podemos enunciar de la siguiente manera:

- “왜 이렇게 조심성이 없니?” (¿Por qué eres tan imprudente/ descuidado?

- “왜 이렇게 늦었어? (¿Por qué tardaste tanto?)”

- “왜 그렇게 말해? (¿Por qué hablas así?)”