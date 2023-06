ITZY regresa en julio

ⓒ JYP Entertainment

ITZY planea un impactante regreso para el próximo mes.

El día 19 de junio, ITZY confirmó los rumores sobre su retorno veraniego al anunciar que volverán a los escenarios el 31 de julio con un flamante mini álbum.

La presentación del primer y deslumbrante teaser deslumbró a los fans, y la lista de canciones de su esperado mini álbum "KILL MY DOUBT", entre las cuales se incluye el tema principal "CAKE", dejó a muchos con la boca abierta.

Una gran diferencia con previos retornos es la marcada propuesta visual que ITZY planea ofrecer a la audiencia. Su vuelta incluye tres videos musicales, pues, además de "CAKE", el tema principal, también preparan los de "BET ON ME" y de "None of My Business".

El lanzamiento de "KILL MY DOUBT" está previsto para el 31 de julio a las 6 p.m. (hora coreana).