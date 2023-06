‘Highway family’ & Jung Il Woo

Highway family (고속도로 가족, Familia de carretera)





A un costado de una autopista donde los coches pasan a 100 kilómetros por hora o más, camina lentamente una familia. A ratos detienen sus pasos y juguetean. Esta familia lleva una vida nómada. Duermen en una tienda pasando de un área de servicio a otro, se asean en el baño de dichas instalaciones y sobreviven con la limosna que otras personas le dan al padre, que se acerca mintiendo que perdió su cartera y que si tendrían la gentileza de “prestarle” unos 20.000 wones (unos 20 dólares) para poder regresar a casa. El padre que miente es Kiwu, el jefe de la familia que integran su mujer, Jisuk, su hija de nueve años, Eun y su hijo de cinco años, Taek.





En torno a esta familia gira la trama del largometraje ‘Highway Familiy’ (o ‘Familia de carretera’). Alude a una familia sin techo que quedó a la intemperie por varias razones, aunque la principal fueron las extremas dificultades que atravesó Kiwu, que arruinaron su vida y que hasta le provocaron una enfermedad mental.





La historia del film comienza cuando la familia se topa con Yeongseon en un área de servicio, cuando esta -convencida de la mentira de Kiwu- le da 50.000 wones en vez de 20.000. Con ese dinero la familia de Kiwu se da todo un “banquete”. Sin embargo, cuando en otra área de servicio se encuentran de nuevo, Kiwu olvida la cara de la mujer y se acerca de nuevo para pedir otra limosna, como si fuera la primera vez que la viera. Entonces Yeongseon lo denuncia a la Policía, preocupada por la seguridad de la familia, sobre todo de los niños.





A partir del arresto de Kiwu tras la denuncia de Yeongseon, la historia borra un tanto el tono de humor y alegría que mantenía hasta entonces para describir la vida nómada de la familia de Kiwu como una directa representación de la frase “la vida es un viaje”. Pasando de comedia a drama, la historia avanza mostrando a Yeongseon que sin poder ignorar a la mujer del hombre arrestado ni a sus dos hijos que, además de estar a la intemperie quedaron sin su único protector, decide llevarlos a su tienda de muebles de segunda mano para darles amparo. Es que Yeongseon cae en la cuenta de que la mujer de Kiwu está embarazada, pero sobre todo ve en esos niños la sombra de su propio hijo, al que perdió en un trágico accidente. Entretanto, Kiwu se desespera encerrado en la jefatura policial, hasta que impulsado por su enfermedad mental, que empieza a manifestarse como una violenta paranoia, se escapa para volver con su familia.





En esencia, la película ‘Highway Familiy’ trata temas genéricos como la humanidad, la desigualdad y la moralidad a través del retrato de una familia marginada social y económicamente. No obstante, el aspecto que la distancia de otras cintas que se enfocan en los mismos temas, y que se centran en centro personajes similares, es que no destaca las lagunas del sistema de bienestar. Tampoco menosprecia ni critica la pobreza, ni mucho menos intenta transmitir un mensaje sobre lo que está bien o lo que está mal. Solo expone que aunque la familia de Kiwu está unida por el matrimonio y los lazos sanguíneos, su mujer y sus niños pueden vivir una vida normal cuando él no está cerca, y que aunque Jisuk ama a sus hijos, es Yeongseon quien mejor los cuida. Así, lleva al espectador a reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿qué es la familia y cuáles son sus condiciones o condicionantes?





ⓒ YONHAP News

Rostros del cine coreano: Jung Il Woo





Jung Il Woo debutó en 2006 en la serie cómica ‘High Kick! (거침없이 하이킥)’. En esta producción ejecutó el papel de Yunho, segundo hijo de la familia protagonista, un adolescente rebelde pero de buen corazón enamorado de su maestra. Gracias a ese rol Jung adquirió una gran popularidad, sobre todo entre el público femenino. Desde entonces, trabajó en varias obras aunque centró más su carrera en la pantalla chica, liderando el elenco de series que en su momento lograron muy buenas tasas de audiencia, como ‘La luna abraza el sol (해를 품은 달)’.





Sin embargo, aparte de las producciones antes mencionadas, la filmografía de Jung Il Woo no incluye mayores éxitos. Podría decirse que los realizadores trataron solo de explotar las cualidades físicas de este actor, su buena apariencia y su atractivo exterior, encasillándolo en personajes unidimensionales. Por fortuna en años recientes, y gracias a sus arduos esfuerzos para romper dicho marco, Jung Il Woo logró obtener papeles más serios y diversos para demostrar su capacidad como actor, como los que ejecutó en las series de época ‘Bossam: Steal the Fate (보쌈-운명을 훔치다)’ y ‘Haechi (해치)’.





En el cine Jung Il Woo por ahora no cuenta con un protagonismo destacable. Dicho esto, la película ‘Highway Family’ guarda un especial significado para su carrera, no solo por los satisfactorios comentarios que consiguió la cinta de crítica y público, sino también por el cambio de imagen que intent y esa apuesta suya por asumir nuevos roles.