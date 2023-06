Lim No Wol, “Cheoyeom: Belleza brutal”

ⓒ Getty Images Bank

Todos saben que soy un hombre hábil e ingenioso Si dijera que mis talentos y mi vigor quedaron debilitados por la seducción de una mujer, quizá se rieran o lo tomaran a broma. Pero es cierto: perdí el sentido por culpa de una chica llamada ‘A’









“¿Cómo puede A seducirme de esta manera? Pensar en ella me genera ansiedad. Tiene un extraño poder mágico que me deja indefenso”.

En otra página descubrí esta nota:

“A parece emanar un aroma picante y embriagador. Extrañamente, cuando ese aroma entra en mi aliento, me desmayo como si el sueño me venciera. Además, cuando por alguna razón miro sus ojos negros y sus labios, tan azules como la flor del globo, se me pone la piel de gallina. Besar esos labios sería como tener veneno picante en la boca.

¡Qué mujer tan extraña! Creo que podría matarme en cualquier momento”.

Había otras líneas en la página siguiente.

“Es el tipo de mujer que nunca podré entender. Si quisiera saber quién es, tendría que tomar todo su cuerpo en mis brazos”.





‘A는 어찌하여 내 맘을 이렇게까지 호리는가? 그를 생각할 때 나는 애만 써진다.

그의 곁에 있으면 어떤 이상한 마력이 있어가지고 나를 움죽 못하게 하는 것 같다.’





또 어떤 페이지에는 이러한 글귀도 씌어있다.





‘A한테는 알딸딸한 매운 냄새가 나는 것 같다.

그 냄새가 이상하게도 졸음을 재촉하는 수마와 같이 내 호흡에 들어올 때는 아득해진다.

그리고 새카만 눈과 도라지꽃같이 파란 입술을 들여다 볼 때는

왜 그런지 소름이 끼친다.

그 입에다가 키스를 하게 될 것 같으면 매운 독이 묻을 것 같다.

아, 이상도 한 여자다. 나는 언제든지 그 여자한테 죽을 것 같다’





그 다음 페이지에는 또 이런 글귀가 있다.





‘나의 생각으로는 도저히 알아낼 수 없는 여자다.

속 시원히 그 여자의 정체를 알려면 A의 속 몸을 맘대로 안아보았으면 모든 일이 알아질 것 같다.’









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

“Cheoyeom” en coreano significa literalmente “belleza brutal”. El título de esta obra insinúa la peculiaridad del mundo literario de Lim No Wol, escritor conocido como seguidor del esteticismo o del “arte por el arte”, una tendencia de perseguir la belleza al considerarla como absoluta, y no como subordinada a otros valores. Con su obra, Lim no intenta transmitir ideología social ni una lección. Como el título sugiere, escribió este relato solo para mostrar algo indescriptiblemente bello. En la década de 1920, después de que estallara el movimiento civil por la independencia del 1 de Marzo, en Corea prevalecían los literatos que hablaban de la ideología y la sociedad. En este ambiente artistas como Lim, que valoraban más la individualidad y defendían el esteticismo, se veían marginados del mundo literario. No en vano, a mediados de 1920 Lim anunció que dejaría de escribir y desapareció del círculo literario.









A tenía un poder mágico que dañaba la pasión de los hombres. Era como un hongo venenoso capaz de seducir implacablemente a un hombre, al tiempo que lo dañaba.

Sentí un pensamiento aterrador mientras reflexionaba sobre esa idea.

¿Podría ser verdad esa idea supersticiosa? No. Todos esos pensamientos eran fruto de mi ilusión. Pero… ¿qué otra cosa explicaría que mi enfermedad empeorase cada vez que sueño con A?

Varias ideas dominaban mi cabeza mientras yacía en la cama.

¡Ay ay, misteriosa A! ¿Por qué vienes a mí sólo en mis sueños? ¿No sabes que te busco entre la agonía?

Entonces recordé una línea de un poema de Tagore que decía: "Una mujer es un sueño para un hombre y una sombra para un hombre".

Entonces, me quedé dormido mientras dejaba escapar un suspiro que nunca podría ser consolado.





A한테는 사내의 정열을 해롭게 하는 마력이 있다.

그 힘이 독한 버섯과 같이 사내의 정열을 한량없이 매혹하면서도 해를 끼친다.





이렇게 생각할 때 나는 무서운 생각이 났다.

이러한 미신적인 일이 과연 실지로 있을까?

아니다, 이러한 생각은 모두 다 나의 망상이라고 생각했다.

그러나 그의 꿈을 꾸고 난 그 이튿날에는 반드시 병세가 중해지는 일을 무엇으로 설명할꼬?





나는 병석에 누워서 이리저리 생각해 보았다.

오, 오, 알아낼 수 없는 A여!





그대는 왜 꿈 가운데서만 나를 찾는가?

괴로움 가운데서 헤매며 그대를 찾는 줄 모르는가?





‘여자는 사내에게 대해서 꿈이요 또한 그림자다’라고 한 타고르의 시구가 생각된다.

나는 그 때 영구히 위로받기 못할 한숨을 쉬며 혼자 잠이 들었었다.









Lim No Wol debutó como escritor en 1920 con el relato “Chunhui”. Su nombre real es Lim Jang Hwa, y se desconoce el año y lugar exactos de su nacimiento y muerte.