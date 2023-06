Con nombre propio: Blackswan

ⓒ DR MUSIC

El grupo femenino multinacional de K-pop, Blackswan, lanzó en mayo de 2023 su segundo sencillo titulado “That Karma”. La actuación de presentación de la banda femenina acaparó la atención del público por su atractivo, encanto y talento sin igual para el canto y baile, elementos tan característicos del K-pop. Se trata de un cuarteto musical formado por Fatou de nacionalidad belga, Gabi de Brasil y Alemania (doble nacionalidad), Sriya de India y Nvee de Estados Unidos. También es conocido por ser un grupo femenino de K-pop compuesto íntegramente por extranjeras. Quizá algunos podrían preguntarse por qué este grupo es considerado como K-pop, pero la respuesta es bastante simple: si bailan y cantan en coreano, es K-pop al margen de su nacionalidad. Sriya, la vocalista principal de la banda, estudió danza tradicional y moderna en India con el objetivo de convertirse en bailarina de apoyo en Bollywood, la industria cinematográfica de su país. No obstante, quedó hipnotizada al ver por primera vez las actuaciones de artistas coreanos, por su gran habilidad para bailar y cantar al mismo tiempo, además de ejecutar coreografías sincronizadas y enérgicos bailes. En realidad, en Bollywood el cante y el baile van por separado, y por tanto sintió haber hallado un nuevo camino. Las integrantes del grupo afirman que la identidad del K-pop está en el idioma coreano. Por tanto cabe suponer que pasan muchas horas estudiando coreano, y confiesan que todavía tienen dificultades a la hora de hablar, sobre todo con el trato honorífico, o ante presentaciones formales y acordes a cada situación o nivel social.





ⓒ DR MUSIC

El predecesor del grupo fue una banda femenina multinacional llamada “RANIA”, también con integrantes de distintas nacionalidades, como Tailandia y Vietnam, pero tras varios altibajos, se reorganizaron para debutar con el nombre de Blackswan con el álbum titulado “Goodbye RANIA”, un remix de sus éxitos anteriores. Así, esta banda femenina debutó el 16 de octubre de 2020, generando grandes expectativas al agrupar artistas de diferentes países. En aquel entonces el grupo lo formaban Young Heun, Hye Me y Judy, todas de Corea, junto con Fatou de Bélgica y Leia de Brasil. Ante la pregunta de cómo un extranjero podría debutar en un grupo de K-pop, Leia respondió que lo esencial era no dejar de lado los sueños, esforzarse al máximo y de manera constante, y no rendirse ante las diferencias culturales y de idiomas. Posteriormente, las integrantes coreanas fueron saliendo del grupo. La primera fue Hye Me, quien se fue en diciembre de 2020, y después se despidieron Young Heun y Judy tras lanzar en octubre de 2021 su primer sencillo álbum titulado “Close to me”. En 2022 se unieron Gabi, Sriya y NVee, pasando a formar un quinteto multinacional solamente integrado por extranjeras. Sin embargo, Leia suspendió temporalmente sus actividades por motivos de salud, dejando la formación en cuatro integrantes: Fatou, líder y rapera del grupo nacida en Senegal y de nacionalidad belga; Gabi, vocalista con doble nacionalidad de Brasil y Alemania, Sriya bailarina y vocalista de India, y Nvee, vocalista principal de Estados Unidos. Desde la audición hasta el debut estas cuatro integrantes que llegaron a Corea con un interés común – la música pop surcoreana- tuvieron que sortear múltiples desafíos.

El video musical “Karma” de su nuevo sencillo ha recibido muy buenas críticas y superó los 12 millones de visualizaciones no solo en India, sino también en China. Su próximo plan es una gira de conciertos que comenzará en septiembre en Japón, para luego continuar por Tailandia, Singapur, Malasia, Vietnam y Camboya. El objetivo de Blackswan es llegar a ser un símbolo de unidad para demostrar que artistas de otras naciones también pueden ser ídolos de K-pop, sin importar su nacionalidad. Así, Black Swan se ha transformado en un hermoso cisne que cautiva el corazón de los fans de todo el mundo con un atractivo, talento y encanto sin igual.