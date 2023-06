TXT une fuerzas con Jonas Brothers en nuevo sencillo

ⓒ Big Hit Music

Tomorrow X Together (TXT) está listo para agitar el escenario musical con el lanzamiento de su próximo sencillo digital, "Do It Like That", que cuenta con la colaboración del famoso trío estadounidense, Jonas Brothers.

A medianoche del 22 de junio (hora de Corea), TXT y Jonas Brothers dieron a sus fans un aperitivo de su futura canción "Do It Like That".

El anuncio llega tras varias interacciones y publicaciones crípticas en las redes sociales entre TXT y Jonas Brothers, alimentando los rumores de una posible colaboración.

El lanzamiento oficial de "Do It Like That" está programado para el 7 de julio a la 1 p.m. (hora coreana).

Jonas Brothers debutaron en 2005 y desde entonces acumulan una serie de éxitos como "Sucker", que llegó a la cima del "Hot 100", la lista principal de sencillos de Billboard.

Mientras, TXT sigue ganando terreno en el mercado norteamericano. Su quinto miniálbum, "TEMPTATION", coronó la lista principal de álbumes de Estados Unidos, el "Billboard 200. Además, TXT figura como cabeza de cartel en el prestigioso festival musical estadounidense Lollapalooza, que se llevará a cabo en agosto.