Cuando florecen las camelias (17) 무슨 상관이야

Subtítulos

동백: 엄마, 죽지 마.

Dongbaek: Mamá, no te mueras.

정숙: 떠들지 말고 자.

Jeongsuk: Ya deja de hablar y duérmete.

동백: 그 콩팥인지 쓸갠지 그거 그냥 내거 떼 주면 되잖아.

Dongbaek: No me importa que sea un riñón o la vesícula o lo que sea. Yo te lo daré.

정숙: 야!

Jeongsuk: ¡Calla!

동백: 뭐!

Dongbaek: ¿Por qué?

정숙: 내가 너 그 소리 할까봐 아주 오기 싫었다구.

키우지도 못한 딸년 그걸 떼 가느니 내가 접시 물에 코를 박고 말지!

Jeongsuk: Una de las razones por las que no quería volver aquí era para no oirte decir esas cosas. Me lo merezco por haberte abandonado y dejado que crecieras sola. ¡Preferiría morir a recibir algo más de ti!

동백: 그게 내 쓸개지, 엄마 쓸개야?

왜 내거를 내가 하겠다는데 엄마가 뭐라 그래? 무슨 상관이야 .

Dongbaek: ¡Se trata de mi vesícula, no la tuya!

¿Por qué tratas de decirme lo que tengo que hacer con ella si no es tuya? No es de tu incumbencia .

정숙: 내가 미워야지! 이를 갈아야지! 왜 냉큼 떼 준다고 나서!

Jeongsuk: ¡Debes odiarme! ¡Deberías guardarme rencor! ¿Por qué te empeñas en donarme tus órganos?





Expresión de la semana

무슨 상관이야

Pronunciación: museun sanggwaniya

Traducción: No es de tu incumbencia.





Explicación gramatical

Este enunciado empieza con 무슨, pronombre interrogativo que corresponde a ‘qué’ o ‘algún’. Le sigue 상관, que es un sustantivo usado para expresar que algo o varias cosas, personas o situaciones tienen relación entre sí.

무슨 상관이야 se utiliza en el sentido de que alguien no interfiera en los asuntos del hablante, pues este último no aceptará consejos ni sugerencias ni mucho menos órdenes para hacerse cargo de algo. Dicho de otro modo, significa que la persona a la que va dirigida esta frase no debe decir nada ni intervenir porque eso es asunto del hablante y no tiene nada que ver con la otra persona. Por otro lado, también puede significar que uno se mantendrá al margen de algo y que no se meterá en asuntos ajenos que no le incumben.

Con respecto a 무슨, básicamente se usa para preguntar por detalles específicos de un objeto como por ejemplo: “무슨 색이야? (¿De qué color es?)” o “무슨 계획이 있어? (¿Qué planes tienes?)”. Sin embargo, en el caso de la expresión que estamos aprendiendo, '무슨' se emplea para enfatizar el sentido negativo de la oración, como diciendo: “¿A ti qué te importa? No es de tu incumbencia” o “No te metas que no es asunto tuyo”.