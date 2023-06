NewJeans adelanta “ETA” para su regreso

ⓒ ADOR

NewJeans ha caldeado el ambiente de su esperado regreso al presentar un adelanto del video musical de "ETA", uno de los temas principales de su próximo álbum.

El teaser, lanzado a través del canal de YouTube de HYBE Labels a las 0:00 horas del 26 de junio, muestra la enérgica imagen de un coche recorriendo a toda velocidad una carretera en plena oscuridad, acompañada de un ritmo rápido y vibraciones punk.

A pesar de su corta duración, tan solo 15 segundos, este adelanto logra transmitir la etérea sensibilidad que caracteriza a NewJeans, avivando las expectativas de sus seguidores en todo el mundo.

Según comentó ADOR, su agencia representante, dicho tema se distingue por una letra, que busca generar empatía entre los adolescentes, y un rap melódico que despliega toda la sensibilidad de NewJeans, generando la sensación de estar dialogando con un amigo.

El segundo mini álbum del grupo, titulado "Get Up", consta de seis canciones entre las que figuran los tres temas principales: "Super Shy", "ETA" y "Cool With You", además de "New Jeans", "Get Up" y "ASAP". El álbum verá la luz el 21 de julio, pero las canciones "Super Shy" y "New Jeans" tendrán un prelanzamiento el día 7.

Como anticipo del nuevo álbum, NewJeans celebrará su primer encuentro con los fans, bautizado como "Bunnies Camp". Este evento se llevará a cabo durante dos días, el 1 y 2 del próximo mes, en el Gimnasio de Handball Olímpico SK, situado en el distrito de Songpa en Seúl.