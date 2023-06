Jihyo prepara su debut en solitario

ⓒ JYP Entertainment

Jihyo, integrante del afamado grupo TWICE, está lista para su tan esperado debut en solitario.

El 18 de agosto marcará el lanzamiento de su primer mini álbum titulado "ZONE", convirtiéndose así en la segunda integrante de TWICE en emprender una carrera en solitario, tras los pasos de Nayeon.

JYP Entertainment, su agencia representante, publicó un intrigante video de anuncio en sus canales oficiales de redes sociales el 26 de junio, incluyendo una serie de imágenes cautivadoras: desde una vela ondeando y luces de corazón brillante, hasta vidrios rotos y olas violentas, todo ello combinado con la enigmática frase "You're making me feel".

Las palabras "ZONE" y "Killin' Me Good", que generaron misterio tras ser presentadas en un póster publicado previamente, han sido confirmadas como el nombre del álbum y el título de la canción, respectivamente.

Mientras, TWICE continúa creando memorables momentos con sus fans alrededor del mundo gracias a su quinto tour mundial "READY TO BE", que incluye 38 espectáculos en 22 ciudades.

El grupo recientemente completó con éxito un concierto en Los Ángeles, Estados Unidos, que atrajo a un total de 50.000 espectadores, logrando ser el primer grupo de chicas en actuar en el emblemático estadio SoFi. También han agotado todas las entradas para sus próximos conciertos en Bangkok, Tailandia y Bulacan, Filipinas, programados para el 23 y 30 de septiembre, respectivamente.