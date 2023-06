Con nombre propio: Lee Soon Jae

ⓒ YONHAP News

Lee Soon Jae es uno de los actores más queridos y respetados de la industria del entretenimiento de Corea. Comenzó su carrera profesional a finales de la década de 1950 y desde desde entonces ha interpretado centenares de papeles sobre el escenario, así como en la pequeña y gran pantalla. Actualmente, a sus 88 años de edad, es uno de los actores activos más longevo del país. Este actor por excelencia nació en 1934 en la provincia de Hamgyeong del Norte, ubicada en Corea del Norte, aunque no estuvo mucho tiempo en tierras norcoreanas, pues su familia decidió ir mudarse a Corea del Sur en 1938. En 1946 su padre estableció una pequeña fábrica de jabón, mientras que Lee Soon Jae empezó a dar sus primeros pasos en la actuación haciendo teatro con sus amigos de la secundaria. Sin embargo, fue en 1956 cuando hizo su debut como actor de teatro profesional en la obra titulada “Más allá del horizonte”. Por otro lado, llegó a la pequeña pantalla en 1962 con el drama “Yo me convertiré en un ser humano”, y su estreno en el cine fue en 1965 con la película “La noche está en silencio”. Durante su vasta trayectoria profesional ha acumulado un sinnúmero de premios por su trabajo en diversas producciones de cine, teatro y televisión.





Quizá los más jóvenes no sepan quién es, pero hablamos de una estrella que perdura en la memoria de muchas personas, sobre todo por éxitos televisivos como la serie “Patada alta imparable”, “Casa de baños para hombres”, “Heo Jun” y “Qué es el amor”, entre otras. También fue el primer presidente de la Asociación de Actores de Corea, puesto que asumió en 1971 y luego estuvo unos años alejado de la actuación pues se adentró en el ámbito político. De hecho, en 1992 fue elegido como miembro de la Asamblea Nacional al ganar en el distrito electoral de Jungrang en Seúl. Este veterano actor volvió al escenario del teatro en 2023 al asumir el papel principal de la obra “El rey Lear”, una de las cinco tragedias más famosas de Shakespeare. En cada una de las funciones en que intervino destacó por su brillante y apasionada actuación, a tal punto que al culminar cada obra siempre le esperaba una larga ovación con el público en pie. También recibió buenas reseñas de crítica y público, así como de la prensa, mientras que la productora anunció que solicitaría incluir su nombre en el Libro Guinness de los Récords Mundiales como el actor más longevo en interpretar al monarca de la obra de Shakespeare. En cuanto a sus planes a futuro, este veterano actor ha explicado que desea tomarse un descanso y reponer energías, pero sin decir adiós definitivo a la actuación. Lee Soon Jae se considera una persona feliz pues hace lo que más le gusta, y afirma que para él la actuación está por encima de todo y es lo que lo mantiene con vitalidad.

Desde su debut en la década de los 50, este actor coreano ha demostrado que la actuación es su pasión y su mayor talento, talento que aumentó con cada nuevo proyecto de su fructífera carrera, además de ser “testigo vivo” del desarrollo de la industria del entretenimiento de Corea. Actualmente es uno de los actores más respetados y queridos por los coreanos de todas las edades, así como un modelo a seguir para la siguiente generación de artistas e intérpretes del país.