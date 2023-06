Hwasa anuncia salida de RBW tras nueve años

ⓒ RBW

Hwasa, la aclamada cantante de la banda femenina MAMAMOO, ha decidido dejar la agencia RBW tras una relación de nueve años.

El anuncio se hizo oficial el 27 de junio cuando RBW publicó un comunicado informando de que finalizaba el contrato exclusivo con la artista.

RBW explica que la decisión fue adoptada de mutuo acuerdo tras una considearda negociación con Hwasa, aunque aseguró que, a pesar de este cambio, seguirá ofreciendo apoyo incondicional para que MAMAMOO continúe su camino.

Hwasa debutó en junio de 2014 como integrante de MAMAMOO y ha vivido varios éxitos del grupo como "Piano Man", "Um Oh Ah Yeh", "You're the Best", "Decalcomanie", "Yes I am", "Starry Night" y "Egotistic".

También ha demostrado su talento como solista con temas como "Twit", "Maria" y "Don't". Asimismo, ahora participa activamente en el grupo 'Refund Sisters' junto con Kim Wan Sun, Uhm Jung Hwa, Lee Hyo Ri y BoA.

Parece que Hwasa está en conversaciones para un contrato exclusivo con P Nation, la agencia dirigida por Psy, el famoso artista de K-pop.