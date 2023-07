PSY deslumbra sobre el escenario en Seúl

El reconocido cantante PSY culminó exitosamente su concierto 'Psy Water Show 2023' en Seúl.

P NATION, la agencia fundada por PSY, explicó que el último espectáculo del cantante, del 30 de junio al 2 de julio en el Estadio Olímpico de Seúl, en el Complejo Deportivo de Jamsil, reunió a unos 35.000 espectadores por noche, generando un ambiente electrizante.

Durante el concierto de PSY no faltaron éxitos como 'That That', 'It's Art', 'DADDY', 'Gentleman', 'Father', 'Gangnam Style' o 'Celebrity'.

También destacó la participación de Jessi, quien tras finalizar su contrato exclusivo con P NATION el año pasado, reapareció como invitada en su primer show como gesto de lealtad hacia PSY. El mismo día, Hwasa, recientemente incorporada a la agencia, actuó como segunda invitada, escenificando este nuevo comienzo con una recreación de firma de contrato sobre el escenario.

El 'Psy Water Show' continuará con su gira nacional hasta agosto.