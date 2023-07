‘The Childe’ & Kim Seon Ho

The Childe (귀공자)





Como thriller con toque noir y un peculiar sentido del humor, ‘The Childe’ narra la historia de un boxeador filipino, concretamente un kopino (los kopinos son personas de ascendencia mixta, en la mayoría de los casos de padre coreano y madre filipina que fueron abandonado por el primero y nunca fue reconocido). Dicho esto, el tronco narrativo de la cinta es el viaje que dicho personaje realiza para encontrar a un padre a quien nunca conoció, sin saber por qué es perseguido, asediado y amenazado por gente desconocida, como un hombre misterioso que se presenta con expresión sarcástica como “amigo”.





El boxeador en cuestión es Marco, que lleva una vida dura en los peldaños más bajos de la sociedad filipina, siendo señalado con el dedo y discriminado por su condición de kopino. Se gana la vida miserablemente jugando y participando en peleas clandestinas de boxeo, con la esperanza de ganar lo necesario para cuidar a su madre enferma, que requiere desesperadamente una cirugía. Para conseguir dinero Marco tiene un plan: localizar a su padre por si este pudiera ayudarlo financieramente para que su madre pueda recibir la operación que necesita para sobrevivir. Afortunadamente, sus esfuerzos por saber dónde está su padre y obtener noticias suyas dan frutos. Incluso se entera de que su padre, que está en Corea y tiene una familia legalmente reconocida, es un multimillonario y que esa familia lo está buscando.





Entonces, su “familia coreana” envía un equipo hasta Filipinas para recoger a Marco y llevarlo hasta Seúl. Así, todo parece fluir como Marco deseaba, pues la “familia” hasta contrata a una persona para que cuide de su madre enferma durante su ausencia. Pero nuestro personaje no tarda en descubrir que lo que pretende su “familia coreana” es deshacerse de él. Para colmo, en su camino surge un hombre misterioso que se identifica como “Nobleman” y como “amigo”: un matón que no parece tal por su elegante look, compuesto por un fino terno, zapatos de diseño, un Mercedes Benz y una coca-cola o cualquier otra bebida alcohólica que en vez de un cigarrillo lleva en la mano, que lo acorrala con amenazas. Así, Marco se convierte en el objetivo de una brutal persecución con una pregunta que resuena en su cabeza y en la de los espectadores: ¿qué buscan sus perseguidores?





ⓒ SALT Entertainment

Rostros del cine coreano: Kim Seon Ho





Haciendo su debut en el cine con ‘The Childe’, Kim Seon Ho por fin está de vuelta en pantalla tras una pausa que se vio obligado a tomar por varias circunstancias que le impidieron seguir ante el público. Se trata de un actor que la audiencia surcoreana e internacional asocia más a los éxitos televisivos que protagonizó en años recientes, como ‘100 Days My Prince (백일의 낭군님)’, obra en la que actuó al lado de Nam Ji Hyun y DO (o Do Kyung Soo) de Exo, o ‘Start Up (스타트업)’, que permitió a Kim Seon Ho ganarse el título de “el personaje masculino secundario más atractivo de la televisión surcoreana”.





Kim Seon Ho inició su carrera de actor en 2009. Primero optó por el teatro, ámbito donde no tardó en lograr reconocimiento de directores y público, al punto tal de ser referido como “el idol de Daehakno”, el barrio seulita que concentra la mayor cantidad de teatros.





Tras destacar como actor escénico durante varios años, Kim Seon Ho pasó a la televisión en el año 2017, interpretando un papel pequeño en la serie ‘Manager Kim (김과장)’. Gracias a la buena evaluación que obtuvo entonces, le empezaron a llegar roles de mayor peso hasta que en 2018 consiguió su primer papel protagónico en una miniserie de cuatro capítulos y en 2019 en una producción de mayor envergadura que tuvo mayor resonancia: Welcome to Waikiki 2 (으라차차 와이키키 2). Sin embargo, su gran salto al estrellato ocurrió en 2020, cuando la serie ‘Start Up’ que coprotagonizó con Suzy y Nam Joo Hyuk registró altísimas tasas de audiencia, y su personaje se ganó el corazón del público femenino.





Sus éxitos continuaron en 2021 con la producción para televisión ‘Hometown Cha-Cha-Cha (갯마을 차차차)’, una comedia romántica sobre un hombre casi considerado “un héroe local” en el pueblo donde vive pero que tiene un pasado oculto, y una mujer, una dentista recién llegada acostumbrada a la vida de la ciudad que poco a poco va aprendiendo el valor de compartir y de la solidaridad comunitaria.