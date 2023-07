Jo Yu Ri vuelve con nuevo mini álbum

ⓒ WAKE ONE Entertainment

La cantante y actriz Jo Yu Ri se prepara para deslumbrar una vez más a sus seguidores, pues piensa volver a los escenarios en agosto.

Wake One, su agencia, reveló el 4 de julio que Jo Yu Ri está preparando un nuevo mini álbum que piensa presentar a principios del próximo mes.

Se trata del primer lanzamiento musical de Jo Yu Ri desde su último sencillo, 'Off No. 22 Y Waltz: In Minor', que vio la luz en octubre del año pasado.

Jo Yu Ri saltó a la fama como la vocalista principal del grupo IZ*ONE en 2021, y desde su debut solista con el sencillo 'Glassy', ha ido afianzando su posición como artista con éxitos como 'Love Shit!' y 'Love Bubble' .

Jo Yu Ri no sólo es reconocida en la escena musical, sino también como actriz, y recientemente se unió al elenco de la aclamada serie de Netflix 'Squid Game 2'.