El presente es hermoso (1) 불난 데 부채질 한다

Subtítulos

혜영: 그걸 정신승리라구 하는 거예요. 형님은 아셨어요? 윤재 현재가 저렇게 결혼도 못하구 속썩일지.

Hye Young: A eso se le llama ‘autoterapia mental’. ¿Acaso alguna vez imaginaste,

que Yun Jae y Hyeon Jae no podrían casarse y te harían pasar mala sangre por ello?

경애: 그게 무슨 속썩이는 거야. 나 아무치두 않아. 결혼은 맘만 먹으면 하는거야. 우리 애들이 눈이 높아서 그래!

Gyeong Ae: No es que me hagan pasar mala sangre. A mí no me afecta en absoluto. Ellos se casarían de inmediato si así lo desearan. ¡Mis hijos tienen ideales muy altos!

혜영: 남자구 여자구 때 놓치면 힘들어요. 내가 아는 집은 아들이 육십까지 장가를 못 가서 구십된 엄마가 환갑잔치 해주게 생겼어요.

Hye Young: Para todos existe una edad ideal para casarse; de lo contrario, resulta dificil encontrar pareja. Una conocida mía está en sus noventa pero tiene un hijo soltero de 60 años y de seguir a ese paso, quizás tenga que festejarle ella misma su fiesta por el Día del Adulto Mayor.

경애: (생각) 불난 데 부채질 잘한다 !

Gyeong Ae: (Por dentro) ¡Viene a echar más leña al fuego!





Expresión de la semana

불난 데 부채질 한다

Pronunciación: bullan de buchaejil handa

Traducción: Echar leña al fuego





Explicación gramatical

Este enunciado empieza con el 불난 (불나다, en su forma básica), verbo qyue significa ‘incendiarse’, ‘prenderse fuego’. A este le sigue ‘-데’ que indica el lugar o sitio donde ocurre algo, en este caso, el lugar donde ha ocurrido el incendio. Luego tenemos ‘부채질 한다’, otro verbo que corresponde ‘abanicar’ o ‘echar aire’. En conjunto, la traducción literal de esta frase sería: Echar más aire al sitio del incendio. En consecuencia, al enunciar ‘불난 데 부채질 한다’ estamos expresando metafóricamente que una persona está empeorando una situación negativa. Por lo general, la frase ‘불난 데 부채질 한다’ se puede usar cuando alguien no ayuda en absoluto para calmar una situación negativa y a cambio hace que el implicado o la implicada se enfurezca aún más.