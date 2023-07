Con nombre propio: Kim Sung Keun

Corea del Sur es un país amante de los deportes en todas sus formas, tanto tradicionales como electrónicos. Al igual que en muchos países del mundo, el fútbol es uno de los más vistos y practicados, pero el más popular y con más seguidores no es el balompié, sino el béisbol. Entre los entrenadores de este juego de bate y pelota, quizá la figura más destacada y respetada es Kim Sung Keun. Es más, es considerado como uno de los mejores directores técnicos de la historia, e incluso tiene el apodo de “dios del béisbol” por su liderazgo, perfeccionismo y seriedad de dar lo mejor de sí para construir un equipo efectivo. Si bien se retiró de la liga profesional en 2022, volvió a saltar a la fama al aparecer en la segunda temporada de un programa de reality show deportivo llamado “A Clean Sweep” o “El mejor béisbol”, que emite el canal de televisión por cable JTBC y también disponible en Netflix. En la serie se pone al mando de un equipo de ex-jugadores profesionales que compite con otros no profesionales, incluidos clubes amateurs, universitarios y de escuela secundaria, con el objetivo de finalizar 30 partidos con un porcentaje de victorias del 70%.

Tan famoso técnico deportivo nació en 1942 de padres coreanos en Tokio, Japón. La infancia del entrenador no fue nada fácil, pues en una entrevista explicó que su padre falleció en un accidente de tren cuando él estaba en séptimo grado de la escuela, por lo que su familia tuvo que sortear muchas dificultades económicas. Por su parte, tenía que trabajar como repartidor de leche por las mañanas antes de ir al colegio para ganar dinero. Comenzó a jugar béisbol también en séptimo grado, pero confesó que a sus inicios no tenía grandes cualidades físicas ni talento. Sin embargo, lejos de conformarse, trabajó duro para mejorar día a día pues pensaba que “todo es posible con voluntad” y lo peor era tirar la toalla. En 1959 tomó el avión con destino a Corea, pese a la oposición de su familia, con la meta de llegar a lo más alto en el béisbol surcoreano. De su carrera en Corea cabe destacar que formó parte de la selección nacional en los Juegos Asiáticos de 1962 y de un equipo comercial del Banco Industrial en donde jugó como lanzador y defensa en la primera base desde 1962 hasta 1968. Después de decir adiós al béisbol como jugador, pasó a ser entrenador en una escuela de la secundaria, hasta que en 1984 estrenó como director técnico de los Osos de OB de Seúl, y después dirigió otros seis equipos profesionales, con un saldo de 1.384 victorias de 2.646 juegos a lo largo de su carrera profesional. En particular, fue considerado como uno de los mejores entrenadores en la década del 2000 cuando llegó a subcampeón con los Gemelos de LG de Seúl en 2002 y subió tres veces al trono de la Serie Coreana con los Wyverns de SK de Incheon en 2007, 2008 y 2010. Después de finalizar en 2017 su contrato con los Águilas de Hanwha de Daejon, se trasladó a la liga profesional de Japón para dirigir el equipo de los Halcones de Fukuoka SoftBank, hasta que se retiró en 2022.





Para sorpresa de muchos aficionados volvió al ámbito deportivo, pero esta vez en la segunda temporada del reality show titulado “A Clean Sweep”. Una de las primeras cosas que hizo fue pedir profesionalidad a los jugadores, pese a estar retirados y ser un programa de entretenimiento, subrayando que al volver a cobrar también volvían a “ser jugadores profesionales”, al tiempo de recordarles la gran responsabilidad que suponía representar a todo un colectivo como el béisbol ante los espectadores. Pese a atravesar numerosos baches a lo largo de su vida, el entrenador Kim Sung Keun todavía sigue bateando a la edad de 80 años, y también participa en ejercicios de bloques y de otro tipo para mejorar el control al lanzar y batear. Los esfuerzos y gotas de sudor de los jugadores bajo el liderazgo de Kim han cautivado a los amantes de este juego de bate y pelota, por estar siempre dispuesto a dar lo mejor de sí en el campo de juego, además de ser un modelo a seguir para la siguiente generación de beisbolistas coreanos.