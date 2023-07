Yoo Yeon Hee, “El marinero errante”

ⓒ Getty Images Bank

Como las empresas navieras evitaban contratar a viejos marineros tras el accidente del ferry Sewol, el mercado laboral de Jungang-dong estaba repleto de hombres en busca de barcos que los aceptaran, aunque fueran los más obsoletos.

Kang era uno de esos viejos marineros que estaría agradecido de subirse a un viejo cascarón. Parecía volverse más duro y resistente a medida que acumulaba más experiencias en el mar. Kang pensó que si llegara a morir un día, le sangraría veneno. Esa repetida y desesperada búsqueda del faro habría aportado en acumular veneno en su hígado.

Pero el veneno del cangrejo herradura era un bien valioso. Se decía que la rara sangre azul de ese ser era la sustancia clave para un antídoto. El poder perdurable del cangrejo herradura, que ayudó a que la especie sobreviviera unos 400 millones de años, era muy valorado. Pero el veneno del cuerpo de un viejo marinero no era más que un desperdicio.









Solo soy un individuo luchando contra la poderosa industria de la energía nuclear. Mi motivación viene de ti, padre. En mi segundo intento para el examen de selectividad, me hablaste del cangrejo herradura.

“El cangrejo herradura existe desde hace 439 millones de años. Es una de las especies más longevas de la Tierra. El mayor superviviente es el ADN que perdura mucho tiempo. No te obsesiones con los años que pasaste preparándote para entrar a la universidad. Piensa en la brevedad de ese tiempo en comparación con el del cangrejo herradura”.

Con estos comentarios, me animabas a mirar hacia el futuro, a tener una visión a largo plazo.

De ti aprendí a avanzar como el cangrejo herradura. Navegas en el mar durante la madrugada o hasta el alba por el bien de un hijo tonto como yo.





저도 일개 개인으로 거대 원전 세력과 맞서고 있습니다.

그 원동력은 아버지에게 배웠습니다.

내가 재수할 때 아버지는 투구게 얘기를 들려주셨지요.





투구게는 4억 3900만 년 전부터 지금까지 살고 있다.

지구에서 가장 오래된 생존자 중 하나라고 하셨지요.

가장 위대한 생존자는 긴 시간을 견디는 DNA이다.

재수나 삼수에 연연하지 마라,

투구게에 비하면 얼마나 짧은 시간인가, 길게 보라고 하셨습니다.





투구게처럼 단순하게 밀고 나가는 건 아버지에게 배웠습니다.

새벽도 깊은 밤도 없는 바다를 아버지는 항해중이십니다.

이 못난 아들 때문에요.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

En la última escena, Kang comprende gracias al correo electrónico de su hijo que el joven intenta proteger el mar y la vida de Kang. El marinero creía que sus valores y acciones diferían de los de su hijo, pero en realidad ambos simplemente intentan defender sus vidas a su manera. Entonces, el padre y el hijo terminan reconciliándose. La historia deja abierta la esperanza de que Kang y su barco salgan de la niebla y lleguen a tierra. Igual que los cangrejos herradura han sobrevivido por muchos años, Kang y su hijo algún día lograrán finalmente salir de la niebla y sobrevivir emulando a esos seres.









Kang miró al cielo que señalaba el timonel. Algo parecía moverse en el cielo manchado. Algo que parecía ser una bolsa de plástico, caía y luego se elevaba de nuevo en el cielo azul grisáceo.

-Es una gaviota, una gaviota de cola negra. Debe haber un faro cerca –dijo el timonel.

Kang le quitó los binoculares y observó el cielo. Algo parecía moverse en el aire blanquecino pero no, no era una gaviota. Lo que se movía no era un objeto, sino temblorosas corrientes de aire.

La sirena del barco sacudió el aire y trazó el camino del marinero.





강은 조타수가 손짓하는 하늘을 본다.

농담이 고르지 않은 창공에 무언가 움직이는 것도 같다.

청회색 하늘에 비닐봉지 같은 것이 떨어질 듯하더니 도로 비상한다.





“갈매기예요, 괭이 갈매기

가까이 등대가 있나봐요. ”





강은 그에게 쌍안경을 받아 허공을 살핀다.

히끗한 대기 중에 뭔가 움직이기는 한다.

하지만 아니다.

요동하는 것은 물체가 아니라 들썩이는 기류, 움직이는 대기이다.





뱃고동이 대기를 흔들며 뱃사람의 길을 헤집는다.









Yoo Yeon Hee nació en 1956 en Pusan, en la provincia de Gyeongsang del Norte. Debutó como escritora en 2000 con el relato “Lentes”.