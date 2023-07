THE BOYZ vuelve en agosto

THE BOYZ ha anunciado que lanzará su segundo álbum de estudio el 7 de agosto.

Se trata del primer álbum de larga duración de THE BOYZ en tres años y seis meses desde el lanzamiento de “REVEAL” en febrero de 2020 y su primer disco en seis meses desde su octavo mini álbum “BE AWAKE” de febrero de 2023.

Recientemente, THE BOYZ comenzó su segunda gira mundial "THE BOYZ 2ND WORLD TOUR: ZENERATION". La gira arrancó en el KSPO DOME en Seúl en mayo y ha venido añadiendo destinos como Japón, Taiwán, Macao, Manila, Singapur, Yakarta o Bangkok, para reunirse con su fandom global "The B".

Las próximas paradas de su gira mundial "ZENERATION" incluyen actuaciones en Yakarta el 29 de este mes y en Bangkok los días 5 y 6 de agosto. Con estas presentaciones y el lanzamiento de su nuevo álbum, THE BOYZ está listo para dejar una poderosa impresión entre sus fans internacionales.