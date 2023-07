Jungkook corona “Hot 100” de Billboard

Jungkook de BTS se ha hecho con el número uno en la lista "Hot 100" de Billboard gracias a "Seven", su primer sencillo como solista.

El 24 de julio, Billboard compartió en sus cuentas de redes sociales que "Seven" alcanzó el primer lugar, superando a artistas de la talla de Jason Aldean con "Try That In A Small Town" o Morgan Wallen con "Last Night".

Hasta la fecha, los únicos artistas de K-pop que han coronado el "Hot 100" son BTS, con hasta seis canciones, y sus integrantes Jimin y Jungkook en solitario.

Este éxito coloca a BTS en un selecto club junto con los Beatles, Black Eyed Peas y Destiny's Child, cuyos integrantes brillaron en el 'Hot 100' en solitario. BTS se convierte en uno de los nueve grupos musicales de la historia en lograr dicho hito.

Por otra parte, "Seven" también triunfa en otros rankings internacionales como "Top 100", el listado oficial de sencillos de Reino Unido, donde subió directo al tercer puesto.