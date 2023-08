El presente es hermoso (5) 선 넘지 마라

Esta oración empieza con el sustantivo 선, que corresponde a línea o raya. Le sigue 넘지 마라, que es la forma imperativa negativa del verbo 넘다, que a su vez equivale a ‘cruzar’, en este caso un límite, una frontera, o una línea marcada para definir lo permisible.

Esta expresión se utiliza para frenar o contener a una persona que no está en posición o situación para decir o hacer algo pero que habla o actúa imprudentemente. Es comparable, en sentido figurado, a cuando en el contexto de juegos deportivos como el baloncesto o el fútbol, la pelota queda fuera de la línea en la cancha o el campo de juego. Así, la expresión “선을 넘다” significa hablar o actuar más allá de ciertos límites permitidos.

En la escena, el hermano menor, Sujae, le dice al mayor, Yunjae, que ya está un poco mayor y que, así como está en su estado actual, no podrá encontrar pareja para casarse pronto. Entonces el aludido le advierte: “선 넘지 마라 (no te pases de la raya)”, con el sentido de que tenga cuidado al hablar, que no sea imprudente o simplemente que no se desubique y le tenga más respeto.