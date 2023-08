Young K prepara nuevo álbum para septiembre

JYP Entertainment anunció el lunes 31 que Young K, miembro de la banda de K-pop Day6, lanzará su primer álbum de estudio el 4 de septiembre.

El álbum, titulado "Letters with Notes", marca el primer trabajo en solitario de Young K en dos años, desde su debut en septiembre de 2021 con el álbum "Eternal".

Young K comenzó su carrera musical en septiembre de 2015 como itnegrante de Day6. Desde entonces ha logrado varios éxitos como "Letting Go" o "You Were Beautiful" entre otros. En octubre de 2021, Young K se alistó al ejército y finalizó el servicio militar en abril de este año.

El anuncio del nuevo álbum de Young K gran expectación entre los fans, que esperan con ansia el retorno del artista tras su pausa por el servicio militar.