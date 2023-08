INFINITE retorna con “13egin”

La reconocida banda de K-Pop de la segunda generación, INFINITE, conmocionó a sus seguidores el lunes 31 con el lanzamiento de su séptimo mini álbum, bautizado "13egin (Begin)". Se trata del primer álbum de toda la banda desde su tercer álbum de estudio "TOP SEED" en 2018.

Pese a que INFINITE cuenta con trece años de trayectoria, el nuevo disco posee un significado excepcional para sus integrantes, pues por primera vez han estado a cargo de todas las decisiones en cuanto a producción.

INFINITE irrumpió en la escena musical en 2010 con "Comeback Again", y desde entonces ha cosechado numerosos éxitos a lo largo de los años como "Be Mine", "The Chaser" o "Man In Love".

En 2018 la banda suspendió provisionalmente sus actividades pues sus integrantes debían cumplir su servicio para con la patria, periodo que aprovecharon para potenciar sus carreras en solitario.

Pero recientemente Kim Sunggyu, líder de la banda, fundó "INFINITE Company", empresa que nace para reanudar las actividades del grupo. Aunque cada integrante pertenece a agencias diferentes, a partir de ahora todas las actividades de INFINITE las coordina esta nueva compañía.

Su nuevo trabajo contiene seis temas, entre los que destacan "New Emotions", la pista principal; "I Got You", una melodía que refleja su gratitud hacia los fans por acompañarles fielmente durante todo su recorrido; y "Find Me", una canción de tiempo medio que enfatiza la armonía entre los integrantes.